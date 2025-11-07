Javier Correa es el referente ofensivo de Colo Colo. O tendría que serlo. El transandino llegó el año pasado como una solución a una carencia notoria del Cacique: la de un centrodelantero efectivo, que hiciera olvidar a Juan Martín Lucero. Ni el venezolano Christian Santos ni los paraguayos Darío Lezcano y Guillermo Paiva lo consiguieron.

Los albos apostaron fuerte. Pagaron US$ 1,8 millones por el pase del ariete, que pertenecía a Estudiantes de La Plata. El delantero terminó respondiendo: en su primera campaña anotó cinco goles en 17 encuentros. El Cacique terminó celebrando el título. En la actual suma 15 en 28 compromisos. Nueve de ellos los ha marcado en los 19 duelos en que ha actuado en la Liga de Primera.

Fernando Ortiz blinda a Javier Correa: “No nos olvidemos de que es el goleador; tiene goles todo el año”

El problema es que el transandino no anota desde el 3 de agosto, cuando le marcó un doblete a Huachipato, en el 2-2 que se produjo en el estadio Monumental. Después, eso sí, el delantero se perdió tres partidos: no actuó ante Everton, por suspensión; Deportes Iquique, por un desgarro; y Coquimbo Unido, porque la lesión recrudeció.

La sequía coincide con el inestable momento futbolístico del equipo de Macul y con la apremiante realidad que viven los albos. La posibilidad de rasguñar un puesto en la Copa Sudamericana es tenue. Está a cuatro puntos de Audax Italiano, aunque cerrará la temporada ante los itálicos.

Correa les respondió a sus críticos. “Sé cómo se convive en esta situación pero no me cambia nada. Me da igual lo que digan, me da exactamente igual. Venía de mucho tiempo sin jugar. Lo importante era ganar”, declaró, después de la victoria sobre Ñublense. “Nadie está exento de las críticas y los dirigentes en diciembre tendrán sus decisiones sobre quién se queda y quién se va. Ellos decidirán si estamos a la altura y si no. Estamos abiertos a lo que sea. Es un club grande y tienen que sacar sus conclusiones. Decidirán ellos si tengo que seguir o si no”, complementó.

Javier Correa, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport)

Fernando Ortiz salió en defensa de Correa. “Javi es tan importante como todos sus compañeros dentro de una plantilla. Que el goleador vive de goles y emocionalmente le afecta, sí”, expresó. Sin embargo, resaltó su aporte. “No nos olvidemos de que es el goleador y tiene goles marcados durante todo el año. Que haya errado goles es como todos los demás compañeros”, puntualizó. “Tiene una personalidad muy particular, sabe sobrellevar muchísimas situaciones. Siendo goleador, y no siendo goleador tiene la plena confianza mía”, dijo el DT albo.

El transandino será el centro del tridente ofensivo que el estratega dispondrá para visitar a Unión Española. Será flanqueado por Lucas Cepeda y Marcos Bolados. El antofagastino reemplazará al suspendido Víctor Méndez. Arturo Vidal volverá a estar ausente. En su puesto seguirá Tomás Alarcón. Los albos tampoco contarán con el uruguayo Salomón Rodríguez.