La promesa de Javier Correa en su llegada a Colo Colo: “La garra y la entrega no la negocio”

Terminó la espera. Javier Correa se transformó oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo, marcando un hito en los fichajes del Cacique. El delantero argentino de 31 años llegó por tres temporadas, a cambio de US$ 1,8 millones, lo que lo convierte en uno de los mayores desembolsos de los albos a lo largo de su historia.

El transandino fue presentado en el estadio Monumental en compañía del presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa y del gerente deportivo Daniel Morón. Ahí el goleador habló de sus sensaciones tras sellar su incorporación. En ese contexto contó qué fue lo que lo impulsó a tomar la decisión de cruzar la cordillera. “Me motivó la institución, vengo al club más grande de Chile, así que no había mucho que pensar”, lanzó.

En esa línea, contó cómo toma la presión de estar en su nuevo club. “Las expectativas creo que se van cumpliendo día a día, quiero tratar de disfrutar y acomodarme. Sé que tengo una responsabilidad muy grande como dijo el presidente (Aníbal Mosa), pero trataré de llevarla con la mayor tranquilidad y trabajo”, destacó.

Por otra parte, al ser consultado sobre Juan Martín Lucero, el atacante se desmarcó. “Creo que Martín en su momento trabajó bien e hizo bien las cosas, pero yo no estoy para hacerle sombra a nadie, sino que escribir mi propia historia. Vengo a trabajar para eso, así que no me comparo, porque tengo que hacer mi propio recorrido en este club que confió en mí”, sostuvo.

Finalmente, Correa habló de sus características: “Es muy difícil describirse a uno mismo. Lo único que sé es que voy a dar todo de mi parte. Me voy a pelar el cuerpo para los resultados se me den y la pelota entre al arco. Después se darán cuenta si les gusto, pero la garra y la entrega no la negocio”.

También reconoció su admiración por Matías Fernández. “Siempre en los especiales de fin de año mostraban sus jugadas (Fernández) y de Zlatan (Ibrahimovic), que es mí ídolo de infancia”, recordó.

Próximos nombres

Aníbal Mosa se mostró orgulloso por haber conseguido el fichaje de Javier Correa. “Logramos traer al goleador actual de fútbol argentino y eso es algo inédito en el fútbol chileno”, planteó el timonel de la concesionaria.

“Nuestro primer objetivo era traer un goleador vigente, que haya sido protagonista. Logramos traer al goleador actual de fútbol argentino. Será uno de los contratos más importantes que firmó Blanco y Negro desde sus inicios. Hoy buscamos más calidad que cantidad. Estamos conversado con distintos jugadores. Y hay un par de jugadores más por la banda derecha que nos pueden interesar”, añadió.

De paso, el empresario anunció que también se busca un zaguero. “Es un lateral o un central zurdo, porque Alan se puede mover a la banda derecha. Agregamos un futbolista en la línea defensiva y damos por cerrado el plantel”, sentenció.

Finalmente, abordó la opción de que Alan Saldivia y Carlos Palacios dejen el club. “Carlos Palacios tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025 y con cláusula de salida. Si Boca lo quiere, tiene que enviar una carta primero. No tiene ninguna otra posibilidad de irse”, dijo sobre el delantero. Mientras que en relación al defensor uruguayo, descartó de plano su salida: “Alan está tranquilo. Hemos tenido conversaciones y no hay posibilidad de que se mueva del Monumental”.