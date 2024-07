El polémico duelo terminó con festejos: Alejandro Tabilo avanza a la segunda ronda de Wimbledon

24 horas, una suspensión por lluvia y un par de polémicas tuvieron que pasar para que finalmente Alejandro Tabilo (19° ATP) pueda festejar su paso a la segunda ronda de Wimbledon. El chileno cerró el encuentro ante el británico Daniel Evans (60°) por un contundente 6-2, 7-5 y 6-3, igualando al menos su mejor resultado en la catedral del tenis.

Una victoria especial no solo por el resultado, sino por todo lo que se vivió durante la jornada de martes, cuando Tabilo y Evans comenzaron a disputar su duelo. Ahí el inglés sacó a relucir todo su malestar desde el comienzo, influenciado sin dudas por el nivel de Jano, quien lo castigó en todo momento. Una de las postales de aquello se dio en el quinto juego, cuando el inglés no pudo quebrar pese a tener dos chances de quiebre. El banco del nacional celebró con fuerza, desatando la ira de su rival, quien los fue a increpar. “Nunca has jugado este deporte en tu vida. No te pares y me mires así”, fue la frase que les lanzó según el medio Séptimo Game.

Pero aquello no fue lo único, ya que en el primer set también pidió en reiteradas ocasiones que se suspendiera el encuentro por el estado de la cancha, reclamando siempre que los encargados no aceptaron esa solicitud. Eso sí, en la segunda manga la suspensión se concretó por falta de luz, provocando una sorpresiva celebración por parte de Evans. Apretó el puño y miró contento a su banca, en un gesto por lo bajo llamativo, pero que se explica por la evidente superioridad que tenía su rival en aquel momento.

De esta forma la jornada del miércoles, retrasada varias horas por la lluvia, comenzó 6-2 y 3-3 a favor del chileno, quien no desaprovechó sus mejores sensaciones y cerró el segundo set por 7-5. Una lógica, que si bien se vio más igualada en la tercera manga, no cambió del todo, ya que un quiebre en el octavo juego, permitió que Ale cerrara el encuentro con un contundente 6-3.

La victoria en la cancha 12 del All England Tennis Club de paso se transforma en el primer festejo de un tenista nacional en un Grand Slam en 2024, ya que tanto en Australia como en Roland Garros los representantes chilenos quedaron eliminados en la primera ronda. Ahora en Wimbledon, Jano fue el único sobreviviente a una fase que dejó en el camino a Nicolás Jarry y Christian Garin.

Para Tabilo en cambio es la segunda vez que logra ganar un partido en el cuadro principal de Wimbledon, replicando lo conseguido en 2022 cuando venció a Laslo Djere en el debut y cayó ante Miomir Kecmanovic en la ronda de los 64 mejores.

Para mejorar incluso aquello, deberá vencer este jueves a Flavo Cobolli (48°), quien derrotó al australiano Rinky Hijikata en la primera ronda. El italiano este 2024 se ha transformado en una pesadilla para los tenistas chilenos, derrotándolos en los tres partidos en donde los ha enfrentado en la temporada. A Nicolás Jarry lo eliminó en el Australian Open y en el Masters 1000 de Madrid, torneo en donde también superó a Alejandro Tabilo.