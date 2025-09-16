Sin goles y plagado de lesiones: la maldición de Javier Correa en los Superclásicos

Colo Colo no hizo pie en la definición de la Supercopa ante Universidad de Chile. Pese a que en la interna alba venían envalentonados tras el último triunfo en el Superclásico jugado en el estadio Monumental, durante este domingo sufrieron por todos lados y cayeron goleados por 3-0 ante los azules.

El año del centenario sumó una nueva decepción a un extenso historial de fracasos. En pleno septiembre, el Cacique no pelea prácticamente por ningún título en lo que resta de temporada: están muy lejos de la carrera por la Liga de Primera, quedaron eliminados tempraneramente en Copa Libertadores y Copa Chile, y ahora se quedaron con las manos vacías en la Supercopa.

El pésimo andar de los albos está en una sintonía similar a lo que sucede en el plantel. Muchos de los jugadores del conjunto de Macul se han visto totalmente sobrepasados por la situación y no han logrado mostrar el nivel que los catapultó hasta la cima del Torneo Nacional en 2024. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurre con Javier Correa. El delantero argentino se volvió a lesionar de cara a un partido clave y dejó a Colo Colo sin peso ofensivo. Para coincidencia, esta nueva dolencia vuelve a suceder en un Superclásico ante la U, un partido en el que el trasandino no la ha pasado particularmente bien.

Mal registro

Si bien Colo Colo se impuso a Universidad de Chile en la definición por el Torneo Nacional de 2024, los últimos Superclásicos no han sido los más favorables para el cuadro de Macul. En detalle, de los últimos cinco partidos disputados entre los clubes más populares del país, el saldo es positivo para los azules: tres victorias, un empate y una sola derrota. En muchos de esos compromisos, uno de los que más ha sufrido es Javier Correa.

El atacante no ha conseguido brillar en ninguno de los choques contra los laicos, registrando 0 goles y dos lesiones que lo borraron de la acción. En el segundo semestre del año pasado, por ejemplo, el ariete llegó como refuerzo desde el otro lado de la cordillera y rápidamente recibió la confianza de Jorge Almirón para jugar. En dicho duelo no logró generar mucho peligro en la igualdad sin goles en el Estadio Nacional.

Un año después, para el presente campeonato, el ex Estudiantes de La Plata volvió a tener la posibilidad de brillar en el reducto de Ñuñoa. Sin embargo, ni siquiera alcanzó a entrar en la citación, pues sufrió una lesión que lo marginó del equipo de Jorge Almirón. Allí, acabaron perdiendo por 2-1, con doblete de penal de Charles Aránguiz.

Hace unas semanas, el trasandino pudo festejar por primera vez una victoria contra el clásico rival, aunque tampoco logró inscribirse en el marcador: estrelló un remate en el poste y, horas después del partido, se enfrascó en una discusión con un hincha de la U en la zona mixta e insultó a Michael Clark. El pleito, que casi escala a los golpes, le valió una denuncia de los estudiantiles por su airada reacción contra el timonel de Azul Azul.

Ahora, en esta nueva actuación, el atacante quedó al debe una vez más. Una complicación física, al cabo de la media hora, lo terminó sacando del crucial cotejo en el estadio Santa Laura. Antes de eso, tampoco había inquietado en demasía el arco de Gabriel Castellón.

Indudablemente, la escasa participación del argentino en este tipo de partidos le han valido diversas críticas por parte de los hinchas azules, quienes le recuerdan sus constantes menosprecios y ataques verbales. La maldición de Correa pasa la cuenta.