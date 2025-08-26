SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Javier Correa calienta el Superclásico y le da con todo a Marcelo Díaz: “Después dicen ser diferentes y muestra la hilacha”

El delantero de Colo Colo calienta el Superclásico. Reacciona a un gesto despectivo del volante azul.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Javier Correa, delantero de Colo Colo (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Javier Correa no deja pasar una respuesta de Marcelo Díaz, que considera despectiv. El volante de Universidad de Chile intentó graficar la distancia entre ambos equipos de una forma que no gustó en Macul, justo cuando todo el fútbol chileno se ha volcado a ofrecerles respaldo a los azules en el marco de la tragedia que supuso el partido ante Independiente. “¿Por qué están mirando para abajo?“, contestó a una consulta periodística. El Superclásico, automáticamente, elevaba la temperatura al punto de ebullición.

El goleador argentino lapidó al volante. “Después hablamos de paz, después hablamos de que tenemos que ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo he tenido enfrente y no me dijo nada, nunca me habló”, disparó el exdelantero de Estudiantes de La Plata.

“No hay que vender humo”

Con la frontalidad que le caracteriza, Correa no vaciló en su descarga de artillería gruesa. “Para ser guapo de acá (en una conferencia de prensa) sí, está bárbaro. Después, cuando está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos, tiene que decir las cosas”, sostuvo.

Luego, aludió al delicado contexto relativo al partido entre los laicos e Independiente y a la diferencia entre las reacciones de ambos archirrivales.

Marcelo Díaz. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“La verdad, me sorprende, porque nosotros empatizamos, cuando ellos con nosotros, no. Cuando nos pasó esto de Fortaleza, ellos no. Se burlaron, diciendo que son diferentes. Yo soy muy directo en las cosas que digo y no tengo problema en decírselo en la cara. Pero no hay que vender humo. La gente no te va a querer por lo que vos digas acá. Allá (indica el estadio) están las cositas, lo que hay que hacer”.

La conclusión es igual de categórica. “Entonces, me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivo con nadie. Esto da vueltas y el fútbol es competitivo y da vueltas. Da muchas vueltas”, puntualiza.

“Lo hicieron pisar el palito”

Díaz respondió al emplazamiento. “No me estoy burlando de nadie, no quiero mandar mensaje a nadie, me parece incoherente de parte del periodista que estaba en Colo Colo en hacer cizaña de algo que ocurrió y eso significa que Javier Correa responde de una forma sin saber lo que había ocurrido”, declaró a Cooperativa.

“Quiero aclararlo para que no llegue a mayores, no se haga más grande, pero eso es todo lo que ha sucedido, estamos en un momento en que no vamos a generar conflictos porque no lo necesitamos, venimos de algo que nos sucedió en Argentina, así que no nos vamos disparar en nuestros propios pies y menos con una declaración antes del Superclásico", amplió.

“(A Correa) Lo hicieron pisar el palito de una manera que no es correcta en este momento. Es grave porque se genera un conflicto, ni siquiera por el dicho de un jugador, sino que de una cizaña externa y ya venimos de violencia, nosotros venimos de situaciones que no nos acomodan y no es el mensaje. Acá nunca vamos a tirar alguna declaración a algún jugador de otro equipo, porque no nos corresponde. Lo que sucedió es un malentendido", concluyó.

Más sobre:Colo ColoJavier CorreaMarcelo DíazSuperclásicoLa U

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast responde a Jara por críticas a eliminación de préstamo al Estado en la reforma pensiones

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Entre premios y el sueño del Oscar: el viaje de la aclamada cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco

Detenidos por asalto a servicentro y encerrona a Ernesto Díaz Correa grabaron video festejando con el auto del relator

Cataldo y negativa de universidades privadas de informar sus sueldos: “Estamos en buenos términos con todas las instituciones”

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga
Chile

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Detenidos por asalto a servicentro y encerrona a Ernesto Díaz Correa grabaron video festejando con el auto del relator

Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Kast responde a Jara por críticas a eliminación de préstamo al Estado en la reforma pensiones
Negocios

Kast responde a Jara por críticas a eliminación de préstamo al Estado en la reforma pensiones

Coeva de Ñuble aprueba proyecto eólico Los Coihues por US$470 millones: se instalarán 47 aerogeneradores

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración
Tendencias

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico
El Deportivo

¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico

Javier Correa calienta el Superclásico y le da con todo a Marcelo Díaz: “Después dicen ser diferentes y muestra la hilacha”

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha
Finde

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”
Cultura y entretención

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Entre premios y el sueño del Oscar: el viaje de la aclamada cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC
Mundo

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky

Israel defiende el ataque contra el hospital Nasser ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo