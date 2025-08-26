Javier Correa calienta el Superclásico y le da con todo a Marcelo Díaz: “Después dicen ser diferentes y muestra la hilacha”

Javier Correa no deja pasar una respuesta de Marcelo Díaz, que considera despectiv. El volante de Universidad de Chile intentó graficar la distancia entre ambos equipos de una forma que no gustó en Macul, justo cuando todo el fútbol chileno se ha volcado a ofrecerles respaldo a los azules en el marco de la tragedia que supuso el partido ante Independiente. “¿Por qué están mirando para abajo?“, contestó a una consulta periodística. El Superclásico, automáticamente, elevaba la temperatura al punto de ebullición.

El goleador argentino lapidó al volante. “Después hablamos de paz, después hablamos de que tenemos que ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo he tenido enfrente y no me dijo nada, nunca me habló”, disparó el exdelantero de Estudiantes de La Plata.

“No hay que vender humo”

Con la frontalidad que le caracteriza, Correa no vaciló en su descarga de artillería gruesa. “Para ser guapo de acá (en una conferencia de prensa) sí, está bárbaro. Después, cuando está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos, tiene que decir las cosas”, sostuvo.

Luego, aludió al delicado contexto relativo al partido entre los laicos e Independiente y a la diferencia entre las reacciones de ambos archirrivales.

Marcelo Díaz. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“La verdad, me sorprende, porque nosotros empatizamos, cuando ellos con nosotros, no. Cuando nos pasó esto de Fortaleza, ellos no. Se burlaron, diciendo que son diferentes. Yo soy muy directo en las cosas que digo y no tengo problema en decírselo en la cara. Pero no hay que vender humo. La gente no te va a querer por lo que vos digas acá. Allá (indica el estadio) están las cositas, lo que hay que hacer”.

La conclusión es igual de categórica. “Entonces, me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivo con nadie. Esto da vueltas y el fútbol es competitivo y da vueltas. Da muchas vueltas”, puntualiza.

“Lo hicieron pisar el palito”

Díaz respondió al emplazamiento. “No me estoy burlando de nadie, no quiero mandar mensaje a nadie, me parece incoherente de parte del periodista que estaba en Colo Colo en hacer cizaña de algo que ocurrió y eso significa que Javier Correa responde de una forma sin saber lo que había ocurrido”, declaró a Cooperativa.

“Quiero aclararlo para que no llegue a mayores, no se haga más grande, pero eso es todo lo que ha sucedido, estamos en un momento en que no vamos a generar conflictos porque no lo necesitamos, venimos de algo que nos sucedió en Argentina, así que no nos vamos disparar en nuestros propios pies y menos con una declaración antes del Superclásico", amplió.

“(A Correa) Lo hicieron pisar el palito de una manera que no es correcta en este momento. Es grave porque se genera un conflicto, ni siquiera por el dicho de un jugador, sino que de una cizaña externa y ya venimos de violencia, nosotros venimos de situaciones que no nos acomodan y no es el mensaje. Acá nunca vamos a tirar alguna declaración a algún jugador de otro equipo, porque no nos corresponde. Lo que sucedió es un malentendido", concluyó.