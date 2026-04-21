Gustavo Huerta arremete contra el VAR remoto: “Probaron el sistema con nosotros; nos sentimos perjudicados”

En Cobresal apuntan al arbitraje. Este fin de semana, el cuadro minero cayó por 3-2 ante O’Higgins en El Salvador. El partido tuvo como novedad la implementación del VAR Remoto. “Representa un avance en la operación del VAR, al desarrollarse en una infraestructura especialmente preparada para responder a las exigencias técnicas de una transmisión de alta complejidad, con respaldo energético permanente y soluciones diseñadas para asegurar la continuidad operativa ante cualquier eventualidad”, señala la explicación de la ANFP.

Tras el encuentro, Gustavo Huerta dijo que no estuvo bien aplicada la actualización. “El partido no tuvo VAR acá y en el 3-2 el jugador está fuera de juego. Vimos las imágenes y se ve claro el fuera de juego. Probaron el sistema con nosotros. No sé cómo se va a solucionar. Nos sentimos perjudicados, independiente de nuestras falencias”, apuntó.

Huerta, el técnico de Cobresal.

Aun así, el entrenador enfatizó en las dificultades de su equipo para sostener los resultados como la explicación prinicipal al resultado. “Es imposible dejar conforme a los hinchas por la forma en que jugamos el segundo tiempo. Por los costados, nos hacen pedazos. He tenido que cambiar la forma de jugar, pero tenemos falencias que nos están costando puntos”, comentó.

“Uno mira los equipos que vienen y vemos planteles muy parejos, cosa de la que nosotros adolecemos. La responsabilidad es mía para sacarle rendimiento a los jugadores, pero también está el sentido de culpabilidad por aceptar las condiciones que se me dieron a principio de año para armar el plantel y eso estamos sufriendo”, añadió.

Huerta también ve en el plantel corto un problema. “Hay una diferencia enorme entre el plantel de jugadores grandes con los jóvenes y hay un déficit grande de minutos. Quedan 20 partidos y, por lo menos en 12, tengo que hacer que jueguen 120 minutos, eso nos puede costar caro”, remarcó.