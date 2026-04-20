SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Comisión de Árbitros implementa el VAR remoto en la Liga de Primera

    El sistema fue ocupado por primera vez este fin de semana en los encuentros de Coquimbo Unido contra Ñublense y Cobresal ante O'Higgins.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La Comisión de Árbitros de la ANFP dio a conocer que este fin de semana implementó por primera vez el sistema de Var remoto, modalidad que permitió centralizar la operación de los partidos de Coquimbo Unido contra Ñublense y Cobresal ante O’Higgins en los estudios de TV Tel.

    Según destacaron, esta modalidad “representa un avance en la operación del VAR, al desarrollarse en una infraestructura especialmente preparada para responder a las exigencias técnicas de una transmisión de alta complejidad, con respaldo energético permanente y soluciones diseñadas para asegurar la continuidad operativa ante cualquier eventualidad”.

    De esta manera, el VAR seguirá funcionando bajo el mismo protocolo de comunicaciones y especificaciones técnicas utilizadas en la transmisión oficial de los partidos, “lo que permitirá reforzar los estándares de seguridad, estabilidad y calidad en el funcionamiento del sistema”, aseguran.

    También resaltan que se incorporó un software que mejora el trazado semiautomático de las líneas de fuera de juego mediante la utilización de inteligencia artificial. “Con esta implementación, Chile se transforma en pionero en Sudamérica en la utilización de esta tecnología aplicada a las líneas virtuales”, compartieron.

    “Hay que destacar que esta tecnología es de primera línea. Vamos a tener líneas virtuales con asistencia de inteligencia artificial; serán líneas virtuales semiautomáticas. Todo lo que se está invirtiendo en tecnología para el fútbol es para tener mejores decisiones, y eso es vital para el desarrollo de un torneo mucho más competitivo y más entretenido para la gente. Todas las nuevas herramientas para el arbitraje o para el fútbol siempre son bienvenidas”, dijo Christian Schiemann, miembro de la Comisión de Árbitros.

    A su vez, Gastón Phillippe, uno de los árbitros del VAR remoto, apuntó que “es una experiencia única en el fútbol chileno. Marca un hito en materia de tecnología para nuestro fútbol. Que ocupemos la tecnología a favor nuestro, a favor del fútbol, y que nivelemos el fútbol para arriba, eso es importante”.

    Por último, informaron que en esta etapa inicial, el sistema será utilizado en dos partidos por fecha para así fortalecer el proceso tecnológico asociado al arbitraje en el fútbol profesional chileno.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolVARComisión de ÁrbitrosANFPLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

    Schönhaut (FA) y rechazo a megarreforma: “Esto no es una pataleta, esto no está haciendo sentido en gran parte del Congreso”

    Senapred declara alerta preventiva por probables tormentas eléctricas y riesgo de deslizamientos por las lluvias

    Ketamina, granadas y casas de tortura: la condena a célula del Tren de Aragua que operaba desde Antofagasta

    La mayor cartera de proyectos de la historia de Chile: Daniel Mas cuenta los planes para impulsar la minería

    Jara y megarreforma de Kast: “El gobierno tiene una gran nostalgia por volver al sistema tributario de la dictadura”

    Lo más leído

    1.
    “No los aguantamos”: la anécdota entre Diego Lugano y el presidente de Uruguay que involucra a la selección chilena

    “No los aguantamos”: la anécdota entre Diego Lugano y el presidente de Uruguay que involucra a la selección chilena

    2.
    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    3.
    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    4.
    El reclamo de Arturo Vidal: “Es increíble que cada patada sea amarilla; y más a mí, con toda la trayectoria que tengo”

    El reclamo de Arturo Vidal: “Es increíble que cada patada sea amarilla; y más a mí, con toda la trayectoria que tengo”

    5.
    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Schönhaut (FA) y rechazo a megarreforma: “Esto no es una pataleta, esto no está haciendo sentido en gran parte del Congreso”
    Chile

    Schönhaut (FA) y rechazo a megarreforma: “Esto no es una pataleta, esto no está haciendo sentido en gran parte del Congreso”

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Litio: Australia avanza, Argentina flexibiliza y Chile debate quién firma el decreto
    Negocios

    Litio: Australia avanza, Argentina flexibiliza y Chile debate quién firma el decreto

    García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.7
    Tendencias

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.7

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “Es lo menos importante”: Manuel Pellegrini aborda su futuro tras la eliminación del Betis en la Europa League
    El Deportivo

    “Es lo menos importante”: Manuel Pellegrini aborda su futuro tras la eliminación del Betis en la Europa League

    La Comisión de Árbitros implementa el VAR remoto en la Liga de Primera

    La historia de Marie-Louise Eta, la primera entrenadora en dirigir en una de las cinco grandes ligas de Europa

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino
    Cultura y entretención

    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino

    Metro de Santiago y Universidad de Chile firman acuerdo para llevar nueva sala del MAC a estación Bellas Artes

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones
    Mundo

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones

    “Gritó a sus asesores durante horas”: Revelan la polémica reacción de Trump durante rescate de piloto en Irán

    Fernando Vivas, analista peruano: “Hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Pedro Castillo”

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores