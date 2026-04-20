La Comisión de Árbitros implementa el VAR remoto en la Liga de Primera

La Comisión de Árbitros de la ANFP dio a conocer que este fin de semana implementó por primera vez el sistema de Var remoto, modalidad que permitió centralizar la operación de los partidos de Coquimbo Unido contra Ñublense y Cobresal ante O’Higgins en los estudios de TV Tel.

Según destacaron, esta modalidad “representa un avance en la operación del VAR, al desarrollarse en una infraestructura especialmente preparada para responder a las exigencias técnicas de una transmisión de alta complejidad, con respaldo energético permanente y soluciones diseñadas para asegurar la continuidad operativa ante cualquier eventualidad”.

De esta manera, el VAR seguirá funcionando bajo el mismo protocolo de comunicaciones y especificaciones técnicas utilizadas en la transmisión oficial de los partidos, “lo que permitirá reforzar los estándares de seguridad, estabilidad y calidad en el funcionamiento del sistema”, aseguran.

También resaltan que se incorporó un software que mejora el trazado semiautomático de las líneas de fuera de juego mediante la utilización de inteligencia artificial. “Con esta implementación, Chile se transforma en pionero en Sudamérica en la utilización de esta tecnología aplicada a las líneas virtuales”, compartieron.

“Hay que destacar que esta tecnología es de primera línea. Vamos a tener líneas virtuales con asistencia de inteligencia artificial; serán líneas virtuales semiautomáticas. Todo lo que se está invirtiendo en tecnología para el fútbol es para tener mejores decisiones, y eso es vital para el desarrollo de un torneo mucho más competitivo y más entretenido para la gente. Todas las nuevas herramientas para el arbitraje o para el fútbol siempre son bienvenidas”, dijo Christian Schiemann, miembro de la Comisión de Árbitros.

A su vez, Gastón Phillippe, uno de los árbitros del VAR remoto, apuntó que “es una experiencia única en el fútbol chileno. Marca un hito en materia de tecnología para nuestro fútbol. Que ocupemos la tecnología a favor nuestro, a favor del fútbol, y que nivelemos el fútbol para arriba, eso es importante”.

Por último, informaron que en esta etapa inicial, el sistema será utilizado en dos partidos por fecha para así fortalecer el proceso tecnológico asociado al arbitraje en el fútbol profesional chileno.