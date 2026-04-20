El reclamo de Arturo Vidal: “Es increíble que cada patada sea amarilla; y más a mí, con toda la trayectoria que tengo”

Los reclamos de Arturo Vidal por el arbitraje tras el duelo entre Colo Colo y Palestino.

Colo Colo no pudo celebrar en su aniversario 101°. Este domingo el Cacique terminó cayendo por 0-1 contra Palestino en el marco de la décima fecha de la Liga de Primera. El gol de Dilan Zúñiga en los 32 minutos del primer tiempo bastaron para que los árabes se llevaran los puntos del Monumental.

Una vez finalizado el encuentro, llegó el momento de los análisis. Allí apareció Arturo Vidal quien manifestó su molestia contra el actuar del árbitro Fernando Véjar.

“Tengo rabia. Es increíble que acá, cada patada que uno pegue o una falta chica, saquen amarilla. Y más a mí, con toda la trayectoria que tengo, con todo el camino que he hecho”, comentó en un punto de prensa.

“Vas a cualquier liga del mundo y cómo respetan a los jugadores grandes, pero aquí por cualquier cosa te sacan amarilla. De verdad que eso me tiene con mucha rabia”, añadió más adelante.

“Llevo siete partidos este año y me han sacado cinco amarillas. No entiendo cómo. Y tampoco es que sea muy agresivo a la hora de ir, voy fuerte, pero no para que me saquen amarilla a cada rato”, concluyó Vidal.

Por su lado, el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, comentó en conferencia de prensa que “el fútbol se gana con goles y nosotros no pudimos convertir y el rival convirtió. Una derrota que duele por nuestra gente, por el aniversario y aunque intentamos concretar, no lo pudimos hacer y ahora debemos dar vuelta la página y trabajar para enmendar los errores”.

El adiestrador agregó que si se gana, se empata o se pierde, “siempre hay que corregir. Más allá de los resultados. En la semana veremos de nuevo el partido y buscaremos los errores para que no los cometamos de nuevo”.

La lesión de De Paul

El técnico de los albos también sumó palabras para ahondar sobre la lesión de Fernando de Paul, que se produjo en la jugada del gol a favor de Palestino que fue anulado después de que los árbitros determinaran que la pelota había salido antes de la ejecución del centro que Sebastián Gallegos acabó convirtiendo, así como la de Joaquín Sosa.

“Ojalá no sea nada, Fernando no tiene dolor de rodilla. Lo de Joaquín es un calambre en el gemelo y esperamos que los estudios confirmen que solo fue un susto para todos”, compartió.

Ahora Colo Colo debe prepararse para su próximo desafío en la competencia local. Este domingo 26 de abril deberán visitar a Universidad de Concepción en el estadio Ester Rora Rebolledo a partir de las 15.00 horas.