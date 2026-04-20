SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El reclamo de Arturo Vidal: “Es increíble que cada patada sea amarilla; y más a mí, con toda la trayectoria que tengo”

    El volante de Colo Colo no quedó conforme con la actuación del árbitro Fernando Véjar en la caída del Cacique por 0-1 a manos de Palestino.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Los reclamos de Arturo Vidal por el arbitraje tras el duelo entre Colo Colo y Palestino. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Colo Colo no pudo celebrar en su aniversario 101°. Este domingo el Cacique terminó cayendo por 0-1 contra Palestino en el marco de la décima fecha de la Liga de Primera. El gol de Dilan Zúñiga en los 32 minutos del primer tiempo bastaron para que los árabes se llevaran los puntos del Monumental.

    Una vez finalizado el encuentro, llegó el momento de los análisis. Allí apareció Arturo Vidal quien manifestó su molestia contra el actuar del árbitro Fernando Véjar.

    “Tengo rabia. Es increíble que acá, cada patada que uno pegue o una falta chica, saquen amarilla. Y más a mí, con toda la trayectoria que tengo, con todo el camino que he hecho”, comentó en un punto de prensa.

    Vas a cualquier liga del mundo y cómo respetan a los jugadores grandes, pero aquí por cualquier cosa te sacan amarilla. De verdad que eso me tiene con mucha rabia”, añadió más adelante.

    Llevo siete partidos este año y me han sacado cinco amarillas. No entiendo cómo. Y tampoco es que sea muy agresivo a la hora de ir, voy fuerte, pero no para que me saquen amarilla a cada rato”, concluyó Vidal.

    Por su lado, el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, comentó en conferencia de prensa que “el fútbol se gana con goles y nosotros no pudimos convertir y el rival convirtió. Una derrota que duele por nuestra gente, por el aniversario y aunque intentamos concretar, no lo pudimos hacer y ahora debemos dar vuelta la página y trabajar para enmendar los errores”.

    El adiestrador agregó que si se gana, se empata o se pierde, “siempre hay que corregir. Más allá de los resultados. En la semana veremos de nuevo el partido y buscaremos los errores para que no los cometamos de nuevo”.

    La lesión de De Paul

    El técnico de los albos también sumó palabras para ahondar sobre la lesión de Fernando de Paul, que se produjo en la jugada del gol a favor de Palestino que fue anulado después de que los árbitros determinaran que la pelota había salido antes de la ejecución del centro que Sebastián Gallegos acabó convirtiendo, así como la de Joaquín Sosa.

    Ojalá no sea nada, Fernando no tiene dolor de rodilla. Lo de Joaquín es un calambre en el gemelo y esperamos que los estudios confirmen que solo fue un susto para todos”, compartió.

    Ahora Colo Colo debe prepararse para su próximo desafío en la competencia local. Este domingo 26 de abril deberán visitar a Universidad de Concepción en el estadio Ester Rora Rebolledo a partir de las 15.00 horas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoArturo VidalLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    Álvaro Ortiz cuestiona proyecto de reconstrucción y pone en duda apoyo a idea de legislar

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    Encuesta: directores de empresas de América Latina centran su preocupación en situación económica y alertan por inflación

    Lo más leído

    1.
    “No los aguantamos”: la anécdota entre Diego Lugano y el presidente de Uruguay que involucra a la selección chilena

    “No los aguantamos”: la anécdota entre Diego Lugano y el presidente de Uruguay que involucra a la selección chilena

    2.
    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    3.
    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    4.
    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    5.
    Fernando Ortiz lamenta la derrota de Colo Colo ante Palestino y revela la gravedad de la lesión de Fernando de Paul

    Fernando Ortiz lamenta la derrota de Colo Colo ante Palestino y revela la gravedad de la lesión de Fernando de Paul

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Álvaro Ortiz cuestiona proyecto de reconstrucción y pone en duda apoyo a idea de legislar
    Chile

    Álvaro Ortiz cuestiona proyecto de reconstrucción y pone en duda apoyo a idea de legislar

    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    Efecto Vivanco en la Suprema: relatores ahora transparentan abogados de las causas para evitar casos de corrupción

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente
    Negocios

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Encuesta: directores de empresas de América Latina centran su preocupación en situación económica y alertan por inflación

    El petróleo se dispara y evapora el derrumbe del viernes ante escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán en Ormuz

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?
    Tendencias

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    Qué se sabe del gen de riesgo que podría provocar Alzheimer, según un reciente estudio

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Gonzalo Santa María y Francisco Vidaurrazaga ganan el Nacional Universitario de Rodeo
    El Deportivo

    Gonzalo Santa María y Francisco Vidaurrazaga ganan el Nacional Universitario de Rodeo

    El reclamo de Arturo Vidal: “Es increíble que cada patada sea amarilla; y más a mí, con toda la trayectoria que tengo”

    Brujas o Real Madrid: Santiago Wanderers conocerá a su rival para la Copa Intercontinental Sub 20

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana
    Cultura y entretención

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Fernando Vivas, analista peruano: “Hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Pedro Castillo”
    Mundo

    Fernando Vivas, analista peruano: “Hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Pedro Castillo”

    Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de varios misiles balísticos tácticos

    Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la costa oriental

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores