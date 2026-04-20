Fernando Ortiz lamenta la derrota de Colo Colo ante Palestino y revela la gravedad de la lesión de Fernando de Paul

Otro cumpleaños que pasará el olvido. Tal como ocurrió en su centenario, Colo Colo no pudo celebrar en el Monumental. La vez pasada se suspendieron las actividades por la muerte de dos hinchas en la previa del su duelo copero con Fortaleza y en esta oportunidad, Palestino los derrotó por la cuenta mínima.

Marcador que para el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, debió ser otro, pues aseguró que su equipo buscó inflar las redes tricolores por todos los medios posibles, pero siempre chocaron con la defensa visitante o con la impericia de sus delanteros.

“El fútbol se gana con goles y nosotros no pudimos convertir y el rival convirtió. Una derrota que duele por nuestra gente, por el aniversario y aunque intentamos concretar, no lo pudimos hacer y ahora debemos dar vuelta la página y trabajar para enmendar los errores”, aseguró el estratega argentino.

Acto seguido, el transandino agregó que si se gana, se empata o se pierde, “siempre hay que corregir. Más allá de los resultados. En la semana veremos de nuevo el partido y buscaremos los errores para que no los cometamos de nuevo”.

Pero lo que sin duda preocupaba más en el vestuario, eran las lesiones de Joaquín Sosa y Fernando de Paul. Ambos salieron tras el polémico gol anulado a los foráneos y en el caso del segundo se teme que sea de gravedad por lo feo que se dobló el pie tratando de evitar la conquista que no fue cobrada.

“Ojalá no sea nada, Fernando no tiene dolor de rodilla. Lo de Joaquín es un calambre en el gemelo y esperamos que los estudios confirmen que solo fue un susto para todos”, señaló el ‘Tano’.

En tanto, en la otra vereda, su contraparte -Cristián Muñoz- no paraba de celebrar la victoria y adjudicársela a sus pupilos. “Sabíamos que era un partido complejo y teníamos que hacer un duelo táctico y nos vamos contento porque los muchachos hicieron un trabajo notable y entregaron todo en el campo de juego”, definió el DT.

Finalmente, la ‘Nona’ reveló que lo que se vio en cancha era lo que habían preparado en la semana en el “laboratorio” de La Cisterna. “Hay partidos que uno va visualizando y estábamos enfrentando al puntero del torneo y ellos vuelcan mucha gente en ataque y había que cerrar el cajón central y obligarlos a jugar por fuera y en transiciones hacerles daños. Entonces, nos vamos contentos porque hoy le ganamos al puntero”, concluyó.

Las mejores jugadas del partido: