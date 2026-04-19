En vivo: Colo Colo enfrenta a Palestino en su aniversario 101 con la misión de recuperar el liderato de la Liga de Primera

🇵🇸⚽💥 ¡Qué definición!



Dilan Zúñiga se animó y tras un pase de Ronnie Fernández, el lateral de Palestino la colocó para el primero ante #ColoColo, en este #MatchdayDomingo.



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