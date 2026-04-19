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    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Palestino en su aniversario 101 con la misión de recuperar el liderato de la Liga de Primera

    Los albos celebran sus 101 años en el estadio Monumental frente al conjunto árabe y deben ganar para volver al primer lugar de la tabla. Sigue aquí los detalles del partido.

    Colo Colo enfrenta a Palestino en su cumpleaños 101. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Actualiza el relato

    Colo Colo 0-1 Palestino

    El gol de Palestino

    Descuentos

    45’. Se agregaron 3 minutos más.

    Tarjeta Amarilla

    45′. Hernández es amonestado en Colo Colo por falta.

    Tiro albo

    44′. Pastrán nuevamente prueba desde fuera. Pérez repele como puede.

    Llegada

    41′. Ulloa intenta desde fuera para los albos. Desviado.

    Tiro albo

    38′. Pastrán le pega desde fuera. Ataja Pérez.

    Estuvo el empate

    36′. Centro al área. Hernández aparece solo. Pero intenta un pase y no le pega. Se lo pierde Colo Colo.

    El gol de Palestino

    32′. Una buena jugada colectiva de los árabes que encuentra a Zuñiga en posición de remate y la coloca al primer palo. Lo gana la visita.

    Gooooooooool de Palestino

    Cabezazo

    28′. Sosa gana por arriba. Ataja Pérez. Otra más del Cacique.

    Tarjeta Amarilla

    24′. Roco es amonestado en Palestino por falta contra Sosa.

    Remate de Colo Colo

    21′. Soza le pega desde fuera. Se va apenas desviado.

    Se va larga

    18′. Un pase para Rojas era una buena carga para Colo Colo. Pero el lateral no llega al balón.

    Tiro de Palestino

    12′. Munder le pega desde fuera. Ataja De Paul.

    Llegan los albos

    9′. Centro para Romero. El portero Pérez se queda con el balón.

    Domina Colo Colo

    4′. El conjunto albo tiene el balón, pero no crea peligro.

    Comienza el partido

    Colo Colo y Palestino ya juegan en el estadio Monumental.

    El 11 de Colo Colo

    La formación de Palestino

    Equipos a la cancha

    Y en el sector de la galería se despliega una bandera gigante con las copas de Colo Colo.

    101 años

    Un 19 de abril de 1925 fue fundado Colo Colo.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Colo ColoPalestinoLiga de Primera101 añosFútbolCampeonato Chileno

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