En vivo: Colo Colo enfrenta a Palestino en su aniversario 101 con la misión de recuperar el liderato de la Liga de Primera
Los albos celebran sus 101 años en el estadio Monumental frente al conjunto árabe y deben ganar para volver al primer lugar de la tabla. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el relato
Colo Colo 0-1 Palestino
El gol de Palestino
Descuentos
45’. Se agregaron 3 minutos más.
Tarjeta Amarilla
45′. Hernández es amonestado en Colo Colo por falta.
Tiro albo
44′. Pastrán nuevamente prueba desde fuera. Pérez repele como puede.
Llegada
41′. Ulloa intenta desde fuera para los albos. Desviado.
Tiro albo
38′. Pastrán le pega desde fuera. Ataja Pérez.
Estuvo el empate
36′. Centro al área. Hernández aparece solo. Pero intenta un pase y no le pega. Se lo pierde Colo Colo.
El gol de Palestino
32′. Una buena jugada colectiva de los árabes que encuentra a Zuñiga en posición de remate y la coloca al primer palo. Lo gana la visita.
Gooooooooool de Palestino
Cabezazo
28′. Sosa gana por arriba. Ataja Pérez. Otra más del Cacique.
Tarjeta Amarilla
24′. Roco es amonestado en Palestino por falta contra Sosa.
Remate de Colo Colo
21′. Soza le pega desde fuera. Se va apenas desviado.
Se va larga
18′. Un pase para Rojas era una buena carga para Colo Colo. Pero el lateral no llega al balón.
Tiro de Palestino
12′. Munder le pega desde fuera. Ataja De Paul.
Llegan los albos
9′. Centro para Romero. El portero Pérez se queda con el balón.
Domina Colo Colo
4′. El conjunto albo tiene el balón, pero no crea peligro.
Comienza el partido
Colo Colo y Palestino ya juegan en el estadio Monumental.
El 11 de Colo Colo
La formación de Palestino
Equipos a la cancha
Y en el sector de la galería se despliega una bandera gigante con las copas de Colo Colo.
101 años
Un 19 de abril de 1925 fue fundado Colo Colo.
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