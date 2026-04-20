Polémico gol anulado a Palestino, Vidal molesto con Ortiz y De Paul y Sosa lesionados: el amargo aniversario de Colo Colo

Minuto 65 del duelo entre Colo Colo y Palestino. Los árabes lo ganan por la mínima e Ian Garguez se lleva a Fernando Meza con facilidad. El problema es que el balón parece que se le iba de la cancha, pero igual lanza el centro y Sebastián Gallegos anota el segundo tanto de los tricolores.

Era la lápida para los albos y la peor forma de celebrar los 101 años que cumplían este 19 de abril. Pero tras el llamado del VAR, Fernando Vejar anula la conquista por que -supuestamente- la pelota había traspasado la línea de fondo. El problema es que no hay ninguna imagen que ratifique la decisión y los reclamos de la vista cada vez eran más efusivos.

A ese cóctel se le suma que solo un instante antes, Fernando Ortiz había decidido reemplazar a Arturo Vidal. El volante salió enojado de la cancha pues suponía que podía ayudar al lesionado Sosa (salió por Erick Wiemberg) y su análisis no era fallido.

Pero para que la jugada fuera redonda, el portero Fernando De Paul se dobló el pie derecho tratando de parar el cabezazo de Gallegos y salió lesionado. Lo reemplazo el juvenil Gabriel Maureira y se reabrió el debate sobre si el Cacique necesita o no un nuevo portero para el mercado que viene en junio.

“Ojalá no sea nada, no tiene dolor de rodilla. Lo de Joaquín es un calambre en el gemelo y esperamos que los estudios confirmen que solo fue un susto para todos”, señaló el DT albo, Fernando Ortiz.

Y aunque el Cacique protagonizó un monólogo en la parte final del encuentro, la defensa de los forastero jamás flaqueó y Javier Correa no logra encontrarse con el nivel que tenía en la temporada pasada y continúa tan alejado de las mallas como lo estaba antes del desgarro que tuvo en marzo pasado.

“El fútbol se gana con goles y nosotros no pudimos convertir y el rival convirtió. Una derrota que duele por nuestra gente, por el aniversario y aunque intentamos concretar, no lo pudimos hacer y ahora debemos dar vuelta la página y trabajar para enmendar los errores”, aseguró el técnico de los blancos tras caer por la mínima.

Mientras su contraparte, Cristian Muñoz, concluyó que “sabíamos que era un partido complejo y teníamos que hacer un duelo táctico y nos vamos contento porque los muchachos hicieron un trabajo notable y entregaron todo en el campo de juego”.

Por otro lado, hubo fuegos artificiales que salieron desde dentro del estadio, en el sector Cordillera, a diferencia de los que se lanzaron desde atrás del sector Arica, fuera del coliseo mismo, en el contexto del aniversario 101 de Colo Colo.

De ser informado por el árbitro Fernando Véjar, lo ocurrido puede acarrearle sanciones al Cacique. Por eso, mientras se lanzaba el artificio, el locutor del estadio hizo un llamado por altoparlantes a cuidar la localía.

¿Salió o no la pelota antes del gol?