A Javier Correa le llueve sobre mojado. El delantero está severamente cuestionado por los hinchas de Colo Colo. Hace rato que los fanáticos albos le reclaman la escasa contundencia que muestra frente a los arcos rivales. Una carencia imperdonable por tratarse de la principal referencia ofensiva del equipo popular.

Fernando Ortiz, de hecho, ya le quitó el respaldo: derechamente, lo mandó a la banca. En su lugar ha preferido a Maximiliano Romero, quien llegó este año, precisamente, a pelearle el puesto. El exdelantero de O’Higgins empieza a ganarse el apoyo de los seguidores del Cacique, quienes lo despidieron entre aplausos a su salida en el partido ante Huachipato.

Le llueve sobre mojado: Javier Correa se desgarra y es baja en Colo Colo

Correa puede estar fuera de las canchas por un mes. Según informa radio ADN, el delantero albo sufrió una lesión muscular en el entrenamiento matinal que el Cacique realizó este miércoles, después de la victoria sobre el equipo de Jaime García. En principio, se trata de un desgarro, por lo que el plazo se ajusta a lo que tarda la rehabilitación de una lesión de esa naturaleza.

El transandino había disputado los últimos cuatro minutos del tiempo reglamentario, más el adicional. Había ingresado, precisamente, en lugar de Romero.

Javier Correa. (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La dolencia afecta a los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda del delantero, lo que representa el recrudecimiento de la lesión que había acusado durante el compromiso ante O’Higgins.