Bajón individual y una advertencia táctica a Fernando Ortiz: juicio a la sequía goleadora de Javier Correa en Colo Colo

Colo Colo cae ante Universidad de Chile y la decepción de los hinchas albos es evidente. El ejercicio inmediato es la búsqueda de culpables. Al primero que apuntan es a Fernando Ortiz, el técnico del Cacique, por su incapacidad para interpretar el duelo y encontrar la fórmula para revertirlo. Sin embargo, hay un nombre que pelea con el del Tano en la lista de los reproches: Javier Correa. Hubo quienes, incluso, criticaron que permaneciera todo el duelo en la cancha, en desmedro de Maximiliano Romero.

El cordobés es el llamado a aportar la contundencia en el área rival. Sin embargo, la actual temporada ha resultado particularmente ingrata en ese sentido. Solo registra un gol: el que le marcó a Everton, el 8 de febrero. Además, se perdió el estreno ante Limache, por suspensión, y la cuarta jornada, ante O’Higgins, por problemas musculares. En los 52 encuentros que ha disputado con la camiseta alba, desde que llegó, en 2024, ha convertido 22 veces. Ninguno de ellas, a la U.

Carlos Caszely, el centrodelantero más emblemático de Colo Colo en toda su historia, intenta una defensa de la escasa productividad del delantero argentino, quien llegó a Macul desde Estudiantes de La Plata, en una operación que implicó US$ 1,8 millones. "Yo no veo problemas en Correa. Lo que pasa es que no le llegan pelotas. Si me dices que se perdió tres o cuatros goles, podría pensar algo así. Contra la U fueron puros centros frontales. En cualquier equipo, puedes ganar uno. El resto siempre lo ganan los defensas", enfatiza el Rey del Metro Cuadrado, a El Deportivo, en una visión que toca la estrategia dispuesta por Ortiz.

Eso sí, el Chino repara en los problemas físicos que arrastra el transandino. “Tiene que recuperarse bien antes de volver a jugar, porque viene arrastrando algunas molestias”, aconseja.

La siguiente observación es táctica. “El problema de Colo Colo pasa porque juega sin punteros. Lo vengo diciendo hace algún rato y lo mantengo. Es la tradición de Colo Colo. Todos los equipos se le meten atrás. Históricamente, Colo Colo siempre jugó con punteros y eso le facilita la tarea al centrodelantero”, acota.

El otro apunte tiene que ver con el intento del Tano de añadir volumen ofensivo con la presencia conjunta de Correa y Maximiliano Romero. “No puedes poner dos delanteros de las mismas características”, sentencia el goleador histórico del equipo más popular de Chile.

Ineficacia y paciencia

Leonardo Véliz, compañero de Caszely en el mítico Colo Colo 73, se divide entre dos conceptos. “Con Correa hay que tener paciencia, porque es lo mejor que tenemos hoy en el puesto, aunque no lo esté demostrando”, sostiene el Pollo.

La revisión, aunque remite a otros momentos complejos, termina derivando en una consideración lapidaria. “Antes de Correa llegaron puros fracasos. Correa mostró algo en los primeros partidos, pero se diluyó y ha caído en una ineficacia tremenda. Colo Colo no puede esperar ni a los goleadores ni al técnico. A los entrenadores y los goleadores en Colo Colo y en los grandes equipos no se les puede tener paciencia”, remarca el exalero.

La posición de Aquino

Caszely y Véliz coindicen en una consideración fundamental: las críticas por la posición de Claudio Aquino. Ambos consideran que ese elemento es clave para explicar la escasez goleadora del expincharrata. “Aquino es más volante que puntero. Cuando juega de puntero no hace nada. Cuando juega de volante, siempre mete algún pase. Eso es lo que necesita Correa, también”, apunta el Gerente, en ese sentido.

“Buena parte de la sequía de Correa tiene que ver, también, con la posición de Aquino. A Colo Colo le falta ese pase entre líneas que suele permitir que los delanteros conviertan goles. Y, hoy, el único que puede dárselo es Aquino. No se entiende mucho que juegue tan pegado a la orilla cuando sus mejores características son otras”, apunta el entrenador que condujo a la Selección Sub 17 al tercer puesto en el Mundial de Japón, en 1993.