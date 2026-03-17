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    Exoficial de la Fuerza Aérea, estilo agresivo y cazatalentos: los secretos del modesto Bodo/Glimt, la sensación de Europa

    Pese a ser una institución centenaria, el elenco de Noruega solo comenzó a destacarse en los ’70. Un club que vivió una transformación en 2017, cuando cambió el estilo de su administración. Ahora está a un paso de los ocho mejores del continente.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Bodo/Glimt ganó 3-0 a Sporting en la ida de los octavos de final. FOTO: UEFA.

    La irrupción del modesto equipo noruego del Bodo/Glimt ha sido una de las grandes sorpresas en esta versión de la Champions League. Una humilde institución que tiene su casa muy cerca del Polo Ártico, que ya venció a Manchester City y eliminó a Inter del Milán. Ahora va por más, a un paso de los ocho primeros del torneo tras ganar 3-0 a Sporting de Portugal, en la ida de octavos de final.

    Su sede está ubicada en Bodo, una ciudad de poco más de 50 mil habitantes, capital de la provincia de Nordland, que tiene sol de medianoche desde el 4 de junio hasta el 8 de julio. Inviernos plenos y veranos con hasta 24 horas de sol son parte de la idiosincrasia de una escuadra que hace de local en el Aspmyra Stadion, recinto con capacidad para 8000 personas.

    Futbolísticamente, la corporación fue fundada hace más de un siglo (1916), pero asomó en los torneos nacionales de su país solo en 1963. Una docena de años más tarde, el equipo del Rayo alcanzó su primer título importante después de levantar la Copa de Noruega. Fue el primer gran hito de una institución no se le permitía disputar competiciones ampliadas tal como sus vecinos del norte, ya que se consideraba que no tenían nivel para pelear títulos.

    Su primera temporada en la máxima categoría fue en 1977, donde solo estuvo cuatro años. Demoró 13 años en regresar a la primera división y esta vez alcanzó a estar 13 campeonatos en el top del fútbol nórdico. Desde ahí se caracterizó por una serie de ascensos y descensos hasta encontrar el rumbo en la elite de su país.

    El momento del despegue

    La pérdida de la categoría en 2017 no fue uno más de sus eventuales fracasos, sino que cambió de manera radical la manera de afrontar su proyecto deportivo. Un momento crucial que delineó las decisiones que se tomaron posteriormente y que hoy tienen a la modesta escuadra en las puertas de meterse entre los ocho mejores de Europa.

    Los nuevos lineamientos se enfocaron de lleno en la formación y en el desarrollo de sus divisiones inferiores. Además, su regreso a la Eliteserien redundó en una política de crecimiento institucional, al margen de los resultados deportivos.

    El gran responsable de ese ascenso definitivo en 2018 fue el entrenador Aasmund Bjorkan, exjugador del equipo, actor principal en la impronta de la corporación. El mismo que, más tarde, convirtió en el director deportivo, pilar fundamental de este coyuntural éxito. Fue quien eligió como DT a Kjetil Knutsen, que lo llevó al título liguero de 2020, la primera de su historia y el inicio de cuatro estrellas consecutivas. Asimismo, llevó al equipo hasta la semifinal de la UEFA Europa League en 2025.

    Los secretos

    El suceso del modesto equipo nórdico se explica a través de una serie de rasgos y características que han conspirado para poner a la escuadra amarilla en lo más alto del fútbol continental. Una mezcla de mística, ubicación geografía y una gestión deportiva brillante.

    Su ubicación en el mapa, por encima del Círculo Polar Ártico, permite que en invierno los equipos visitantes se enfrenten a fuertes vientos muy gélidos, mucha nieve, además de la oscuridad casi perpetua de la región boreal de Noruega.

    Pero uno de los principales ingredientes de su proyecto se sustenta en la sicología de combate. La presencia del coach a Bjorn Mannsverk, un expiloto de aviones de combate de la Fuerza Aérea Noruega permite enfatizar en el trabajo como preparador mental del equipo. El antiguo uniformado enseñó a los jugadores a enfocarse en el proceso, más que en el resultado. Una manera de ayudarles a perder el miedo ante rivales con presupuestos varias veces mayores.

    Elementos que, además, se entrecruzan con un ambicioso modelo de negocio que enfatiza en cazar a los talentos. El Glimt no compra estrellas, solo las fabrica, las rescata y las potencia para sustentar su balance económico. Compran futbolistas desconocidos, muchos de ellos de ligas aún menores o que son descartados en clubes más grandes. Los transforman físicamente en una máquina para presionar alto en el campo de juego. Luego, los venden por millones como Jens Petter Hauge al Milan o Albert Gronbaek, volante vendido al Rennes de Francia en 2024 por un valor de US$ 17 millones, después de adquirirlo al Aarhus danés en 5 millones de la misma moneda.

    Siempre al ataque

    Ya en el campo de juego, el Glimt practica una agresiva filosofía de juego que ha sido su sello en los últimos años. No importa el rival, los noruegos presionan alto y nunca se encierra en su campo. Un 4-3-3 ultraofensivo, fanáticos de las transiciones rápidas entre defensa y ataque, además de una condición física que suele asfixiar a los rivales. Sobre todo, en los últimos 20 minutos de los partidos.

    Uno de sus elementos más curiosos es el cepillo de dientes gigante, de color amarillo, que ha sido explotado por sus fanáticos en esta versión de la Champions. En la década de los ‘70, un fanático comenzó a llevar el utensilio a los partidos y lo usaba como una especie de batuta para dirigir a la hinchada en los cánticos. Desde ese entonces, el cepillo se ha transformado en el símbolo oficial del club y los aficionados llevan cepillos amarillos a los estadios de toda Europa.

    Ahora, la escuadra nórdica estremece a los grandes del continente. Es más, su primer gran hito su fama mundial ocurrió en octubre de 2021, en la Conference League, la tercera competición en importancia del fútbol continental. En esa versión, los nórdicos golearon 6-1 a la Roma de José Mourinho, la primera vez en la carrera del carismático técnico portugués que recibía tal cantidad de goles.

    Más sobre:FútbolBodo/GlimtChampions LeagueSporting de PortugalManchester CityInter de Milán

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