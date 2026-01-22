SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Tras papelón en la Champions: el Manchester City reembolsa a sus hinchas el dinero del viaje para duelo ante Bodo/Glimt

    Los capitanes del equipo de Pep Guardiola se harán cargo del gasto de los fanáticos que asistieron al partido.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Tras el papleón en la Champions: jugadores del Manchester City le pagan a los hinchas que viajaron duelo ante Bodo/Glimt. Foto: @mancity

    El Manchester City se sacude del papelón en la Champions League. El equipo inglés cayó por 3-1 ante el Bodo/Glimt en uno de las mayores sorpresas de la fase de la liga del certamen europeo.

    Con su caída, los dirigidos por Pep Guardiola se quedan en 13 puntos en la clasificación, todavía en el cuarto puesto. Pero todavía sin asegurar un lugar entre los ocho primeros puestos que le permita evitar los playoffs.

    Tras las críticas que generó el sorpresivo resultado, los cuatro capitanes del City, Bernardo Silva, Ruben Días, Rodri y Erling Haaland, tomaron la decisión de reembolsar de sus bolsillos las entradas que comprarin los 374 fanáticos que viajaron a Noruega para el partido en el Aspmyra Stadion.

    Bodo/Glimt dio uno de los batacazos de la Champions League.

    Los futbolistas hicieron el anuncio a través de una declaraicón conjunta. “Nuestros aficionados lo son todo para nosotros. Sabemos el sacrificio que hacen nuestros fans cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos y nunca lo daremos por sentado. Son los mejores fans del mundo”, señalaron de entrada.

    “También reconocemos que los aficionados que nos apoyaron en el frío glacial tuvieron que viajar mucho durante una noche difícil para nosotros en el campo. Cubrir el coste de las entradas de los aficionados que viajaron a Bodø es lo mínimo que podemos hacer”, añaden.

    “Estamos listos para luchar el sábado contra los Wolves y de nuevo el próximo miércoles cuando nos enfrentemos al Galatasaray ante nuestra increíble afición en el Etihad...”, finaliza el escrito. Los boletos para el duelo tenían un costo de 33 dólares, lo que sería un aproximado de 12.340 dólares (un poco más de 10 millones de pesos chilenos), por el pago total a todos los hinchas.

