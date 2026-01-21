Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”.

Emiliano Vecchio se va de Unión Española. El volante, quien no alcanzó a debutar en este tercer paso por el club de Independencia, rompió el silencio y explicó desde Argentina los motivos que lo llevan a evitar su retorno a Santa Laura.

“No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo; la casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado. Hasta los pasajes me tuve que pagar”, señaló a TyC Sports.

En esa línea, el ex Colo Colo apunta a que este panorama lo llevó a anticipar que durante el año la situación no cambiaría. “Yo tomé la decisión de volver a casa porque sabía que iba a ser un año complejo. Si a los 20 días no te cumplen con nada, imagina a los 11 meses… Yo le tengo que responder a mi esposa, a mis hijos, y la mejor decisión era volver a casa", dijo.

Vecchio no regresa a Unión Española. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El mediocampista de 37 años apunta directamente a la estructura interna de Unión Española en su crítica. “Está en un momento crítico, no solamente en términos económicos, sino también en la administración, la organización, futbolísticamente también, porque tienen un plantel que no está bien conformado”, lanzó.

De esta forma, lejos de pensar en el retiro, Vecchio apuesta por mantenerse en actividad y no oculta su intención de recalar en San Lorenzo de Almagro. “Tengo muchos amigos de ese equipo y también fui al estadio. San Lorenzo, por su gente y su historia, es un club en el que siempre quise jugar”, comentó.

Aun así, reconoce que ha mantenido conversaciones con otros equipos que están interesados en contar con sus servicios. “Estoy hablando con algunos clubes, pero saben que no soy una persona con doble lectura. Lo que pienso lo digo. Tengo muchísimas ganas de jugar en San Lorenzo”, enfatizó.