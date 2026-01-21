Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

Pasaron 45 días para que Universidad Católica volviera a la cancha. En medio de la pretemporada, tenía que afrontar la Supercopa, la primera de las cinco competencias en un año cargado de actividad. Para fortuna de Daniel Garnero y compañía, el resultado fue favorable. Sin amistosos en el cuerpo, jugó ante Huachipato y terminó goleando por 4-2, para instalarse en la final del minitorneo, que se disputará este domingo en Sausalito.

Era la ocasión para ver la renovada versión del equipo estudiantil. Aunque, en rigor, no estaba tan renovada, toda vez que mantuvo la base de 2025 salvo Eduard Bello. Con la Copa Libertadores en el horizonte y el objetivo de armar un plantel más numeroso, en relación a las reducidas variantes con las que contó el DT el año pasado, había curiosidad en observar si la propuesta iba a ser distinta. ¿Qué dejó el estreno, en sociedad, de la UC 2026?

Lo primero fue la constatación de que hubo cambio de esquema. Depende del estratega que se mantenga en el tiempo, pero el martes alineó un 4-2-3-1, en diferencia con el 4-1-4-1 de la temporada anterior. En ese diseño, Gary Medel era el eje, teniendo como interiores a Cristián Cuevas (antes de lesionarse) y Jhojan Valencia. Ahora, el colombiano jugó en la línea del Pitbull.

El Cimbi fue el puntero derecho (perfil cambiado), mientras que Clemente Montes se mantuvo por la izquierda. Matías Palavecino tomó de inmediato la posición del 10. Y la dorsal, que el año pasado quedó vacante. El ex Coquimbo Unido flotó detrás de Fernando Zampedri.

Cinco caras nuevas debutaron con la camiseta franjeada. Palavecino tuvo un partido correcto, mostrando chispazos de la calidad que le hizo resaltar en la campaña histórica de los piratas. Cuando entró Justo Giani, en el segundo tiempo, se fue a la derecha. En balón parado, asistió a Montes para el 2-2. “La verdad es que el grupo me trató como uno más, siempre aportando desde donde me toque estar”, comentó luego del encuentro ante los acereros.

Bernardo Cerezo fue el lateral derecho titular, aprovechando la ausencia de Sebastián Arancibia, aquejado de una larga pubalgia. A medida que fue avanzando el partido, sintió el trajín del mismo. Quedó retratado en la jugada del penal a favor de los sureños. Cris Martínez le ganó la espalda y se fue en dirección al área, hasta que se generó el penal por la mano de Daniel González. El ex Ñublense, agotado, salió reemplazado por Asta-Buruaga.

Giani tuvo un estreno positivo, mostrando parte de su repertorio. Con un asombroso parecido físico (y de movimientos) a Milovan Mirosevic, el ex Aldosivi se asoció bien con Palavecino y participó en los goles que le permitieron a la UC quedarse con la victoria. Jimmy Martínez, quien reemplazó al colombiano Valencia, también ingresó de buena manera, refrescando el mediocampo. Mientras, Juan Ignacio Díaz entró en el lugar del lesionado Branco Ampuero. El central zurdo que pidió Garnero tuvo un cruce providencial, que evitó un eventual tercer gol de Huachipato.

Un aspecto al que debe poner atención la UC fueron las falencias defensivas que generaron los goles del rival. Tanto el 1-0 de Altamirano como el penal que acabó en el 2-1 sucedieron a raíz de errores propios, ya sea por malas ejecuciones o falta de concentración. “Hicimos un buen primer tiempo, pero pagamos caro alguno que otro error pequeño, algunas distracciones”, indicó Garnero. De igual manera, el DT destacó a los nuevos: “Esto es una inyección anímica para los refuerzos. Se adaptaron muy bien, muy rápido”.