    El Deportivo

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    El DT de los cruzados no escondió su satisfacción de ganar a Huachipato. Asimismo, llenó de elogios a Zampedri: "sabemos que arriba tenemos a un animal de gol".

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Daniel Garnero, DT de la UC, se fue satisfecho de Sausalito. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Universidad Católica hizo la mitad de la tarea. El equipo cruzado se impuso por 4-2 a Huachipato y avanzó a la final de la Supercopa. Pese al expresivo marcador, el equipo mostró algunas “distracciones”, tal como reconoció el entrenador cruzado Daniel Garnero.

    “Hicimos un buen primer tiempo, pero pagamos caro alguno que otro error pequeño, algunas distracciones. Por eso el equipo rival nos pasó a ganar dos veces. Correr de atrás en el primer partido del año es medio complicado”, aseguró el DT de la franja a TNT Sports .

    Pese a esas vicisitudes iniciales, el cuadro universitario reaccionó a tiempo. De esa manera lo analizó el Dani, quien aprovechó de llenar de elogios a su goleador Fernando Zampedri, autor de dos conquistas en la jornada.

    “El equipo, con mucho orden y actitud, empezó a encontrarse un poco mejor, terminamos bien las jugadas y somos claros en la organización, sabemos que arriba tenemos a un animal del gol. Debemos tratar de llevarle la pelota de la mejor manera posible y se encargará de marcar la diferencia”, afirmó el técnico.

    Respecto de los nuevos nombres en el equipo, el argentino reconoció que “esto es una inyección anímica para los refuerzos. Se adaptaron muy bien, muy rápido. Es un gran grupo el que hay acá en Católica. El grupo los aceptó con mucha naturalidad, tú los ves y parece que llevaran dos años y están hace solo diez días. Esto ilusiona, hicimos mucho hincapié en la parte física, no estamos lo preciso que queremos, pero tenemos un año muy exigente. Por eso, ese enfoque en la preparación”.

    Sin embargo, al margen del buen trabajo y los goles, lo que más motiva al transandino es la posibilidad cierta de conseguir su primer título como adiestrador del cuadro cruzado.

    “Volvemos a Santiago, practicamos en nuestro centro de alto de rendimiento que es excelente, mirando la otra semifinal y pensando que el domingo tenemos la posibilidad única de salir campeón jugando dos partidos”, advirtió Garnero.

    Más sobre:FútbolSupercopaUniversidad CatólicaHuachipato

