    El Deportivo

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”

    El exvolante del cuadro pirata se mostró satisfecho tras su estreno oficial con la camiseta cruzada: “el grupo me trató como uno más”.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Matías Palavecino quiere medirse ante Coquimbo Unido, su exequipo, en la final de la Supercopa. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Todo era alegría en Universidad Católica. El equipo ganó por goleada ante Huachipato, por la primera semifinal de la Supercopa, en el primer partido de la temporada del fútbol chileno.

    No solo eso, algunos refuerzos como el mediocampista ofensivo Matías Palavecino pudieron estrenarse de manera oficial. Tras la victoria ante los acereros, el argentino no pudo esconder su felicidad.

    “La verdad es que sufrimos un poco, no era fácil dar vuelta el resultado. Pero sabíamos que si estábamos tranquilos lo podríamos hacer. Es bueno empezar ganando y el domingo tenemos una final”, afirmó un feliz volante transandino a TNT Sports.

    Asimismo, el rosarino detalló sus sensaciones en este primer duelo con la camiseta de la franja. Además, envió un mensaje al equipo con el cual fue campeón de la Liga de Primera, el año pasado.

    “Estoy contento de jugar mi primer partido. La verdad es que el grupo me trató como uno más, siempre aportando desde donde me toque estar. Ojalá que pase Coquimbo Unido, ahora tenemos que esperar al domingo y ver si podemos ponernos una medalla”, dijo el futbolista.

    La palabra de Zampedri

    La gran figura del duelo fue el atacante Fernando Zampedri, autor de dos de los cuatro goles de los cruzados en la victoria sobre los acereros. El exjugador de Rosario Central, además, elogió la llegada de Palavecino, a quien conoce del club canalla.

    “Estoy contento por la llegada de Palavecino, es un gran jugador, lo conozco hace mucho. Esperemos que esa calidad que tiene la demuestre acá en Universidad Católica”, afirmó el atacante argentino.

    Respecto del duelo, el Toro reconoció que “fue un partido difícil, nosotros estábamos controlando el juego, ellos tuvieron dos situaciones y las concretaron. Se hace complicado, pero tuvimos la capacidad y la energía para ir a buscarlo para después quedarnos con el partido”.

    Asimismo, agregó que “este fue el primer partido, no tuvimos amistosos, solo entrenamientos. La verdad que se hace difícil, pero para los dos equipos era igual. Jugamos bien, en grandes pasajes del partido. Tuvimos muchas llegadas, tal vez tenemos que mejorar en las finalizaciones, pero estamos en ese proceso”.

    Lo cierto es que el optimismo está al tope en el equipo de la franja, sobre todo, después de cómo terminaron el año con clasificación a la Copa Libertadores. Alegrías que se extienden a este inicio de temporada.

    “Estoy contento por cómo terminamos el año pasado, cerramos la temporada muy bien. Ahora estamos conociendo a los chicos nuevos, demostramos carácter y esperamos mejorar mucho. Estoy feliz por el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la confianza que me tienen mis compañeros”, explicó Zampedri.

    Además, comentó que “siempre siento el cariño de la gente y trato de devolvérselo en la cancha. Daremos todo este año, ojalá que podamos ganar algún título. Aparte, quiero decir que los cruzados trataremos de ayudar en lo que sea posible tras los incendios que ocurrieron en el sur”.

