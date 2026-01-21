DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

Se comenzó a jugar la nueva Supercopa con su formato de cuatro equipos: Coquimbo Unido, Huachipato, Universidad Católica y Deportes Limache. Acereros y Cruzados chocaron en el primer duelo entre los campeones de la Copa Chile y los cruzados segundos de la Liga de Primera.

Los de la franja se impusieron por 4-2 en la primera semifinal del torneo, partido disputado en el estadio Sausalito de Viña del Mar. De esa manera, los dirigidos de Jaime García quedaron eliminados del torneo para que los estudiantiles se metan en la final, la cual se disputará el domingo ante el vencedor del encuentro entre Coquimbo y Limache.

García, entrenador de los sureños, analizó después del encuentro la caída de sus dirigidos: “fue un partido emocionante, estuvimos siempre arriba. Después, fueron dos balones o tres detenidos y allí tenemos que tener mejor aplicación”.

Asimismo, el DT agregó que “estábamos bien aplicados y jugando bien, ellos llegaron casi solo con balones largos en el segundo tiempo. Eso es algo que debemos mejorar mucho. Nos encontrábamos muy aplicados y haciendo un buen partido, creo que lo teníamos resuelto. Pero, cuando tomamos malas decisiones suele pasar esto, pero hay que mejorar”, reflexionó el técnico acerero en TNT Sports.

El adiestrador oriundo de Cartagena, además, comentó sobre la gran cantidad de ocasiones que su equipo no pudo concretar, la mayoría de ellos en contragolpes.

“Es un poco lo que nos pasa, al igual que ellos venimos de una pretemporada. Ellos supieron aprovechar los balones detenidos y ahí está, esa fue su clave”, declaró el exadiestrador de Ñublense.

En la misma línea, afirmó que “nosotros estamos pensando ya en mantenernos y llegar de buena manera al campeonato. Nos toca ir a El Salvador y, después, jugar contra la U. Así que ahí vamos a esperar tranquilamente, solucionar y mejorar lo que se hizo mal. Seguir Adelante”, cerró el estratega después de ser eliminado del torneo.