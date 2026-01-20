SUSCRÍBETE POR $1100
    En vivo: Universidad Católica y Huachipato juegan la primera semifinal de la Supercopa

    Acereros y cruzados se enfrentan en Viña del Mar, para dar inicio al nuevo formato del trofeo que abre la temporada del fútbol chileno. Sigue aquí el relato del partido.

    Huachipato y Universidad Católica abren la temporada 2026. Foto: Eduardo Fortes/Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Actualizar Relato

    Huachipato 0-0 U. Católica

    Se salva Huachipato

    19′. Cabezazo de Zampedri y el portero Odriozola llega abajo y evita el primero de los cruzados.

    Un infortunio

    14′. Montes salta por un balón. Cae mal. Vendan sus dedos y el jugador cruzado muestra mucho dolor.

    Peligro

    11′. Palavecino ejecuta un tiro libre para la UC. Se fue besando el travesaño.

    Sigue el dominio cruzado

    8′. La UC es más que Huachipato, pero aún no crea peligro.

    Primer aviso de Huachipato

    4′. Altamirano se lleva el balón y dispara. Elevado.

    Católica al ataque

    2′. Los cruzados salieron a buscar el arco acerero y domina en estos primeros minutos.

    Comienza el partido

    Huachipato y Universidad Católica ya se enfrentan por la semifinal de la Supercopa.

    El árbitro del partido

    Franco Jiménez Lazo dirigirá el compromiso entre acereros y cruzados.

    El 11 acerero

    La formación de la UC

    Equipos a la cancha

    Con sus uniformes tradicionales, Huachipato y Católica saltan al gramado del Sausalito.

    La dedicatoria acerera

    ¿Qué pasa si hay empate?

    Si Católica y Huachipato terminan igualados en los 90 minutos, habrá definición a penales para ver qué equipo avanza a la final.

    Primera Semifinal

    La UC llega a este mini-torneo por haber salido segundo en la Liga de Primera y Huachipato fue el campeón de la Copa Chile.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

