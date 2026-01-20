En vivo: Universidad Católica y Huachipato juegan la primera semifinal de la Supercopa
Acereros y cruzados se enfrentan en Viña del Mar, para dar inicio al nuevo formato del trofeo que abre la temporada del fútbol chileno. Sigue aquí el relato del partido.
Huachipato 0-0 U. Católica
Se salva Huachipato
19′. Cabezazo de Zampedri y el portero Odriozola llega abajo y evita el primero de los cruzados.
Un infortunio
14′. Montes salta por un balón. Cae mal. Vendan sus dedos y el jugador cruzado muestra mucho dolor.
Peligro
11′. Palavecino ejecuta un tiro libre para la UC. Se fue besando el travesaño.
Sigue el dominio cruzado
8′. La UC es más que Huachipato, pero aún no crea peligro.
Primer aviso de Huachipato
4′. Altamirano se lleva el balón y dispara. Elevado.
Católica al ataque
2′. Los cruzados salieron a buscar el arco acerero y domina en estos primeros minutos.
Comienza el partido
Huachipato y Universidad Católica ya se enfrentan por la semifinal de la Supercopa.
El árbitro del partido
Franco Jiménez Lazo dirigirá el compromiso entre acereros y cruzados.
El 11 acerero
La formación de la UC
Equipos a la cancha
Con sus uniformes tradicionales, Huachipato y Católica saltan al gramado del Sausalito.
La dedicatoria acerera
¿Qué pasa si hay empate?
Si Católica y Huachipato terminan igualados en los 90 minutos, habrá definición a penales para ver qué equipo avanza a la final.
Primera Semifinal
La UC llega a este mini-torneo por haber salido segundo en la Liga de Primera y Huachipato fue el campeón de la Copa Chile.
Buenas tardes
Bienvenidas y Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
