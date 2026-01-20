Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions

Bodo/Glimt dio el gran golpe en la Fase de Liga de la Champions League. El cuadro noruego recibió al poderoso Manchester City, por la séptima jornada de esta instancia, y lo venció por 3-1. Un resultado que suena hasta corto por lo que ocurrió en el frío nórdico.

La pesadilla de Josep Guardiola está lejos de terminarse. Tras la estrepitosa caída en el derbi de la ciudad mancuniana por 2-0 en Old Trafford, el equipo de los Ciudadanos no alcanzó a salir del asombro en su vista a Noruega.

Poco le importó al humilde Bodo/Glimt la cantidad de estrellas que presentaron los ingleses. Ni Rodrigo, ni Erling Haaland, tampoco Gianluigi Donnarumma pudieron evitar la solidez de los escandinavos.

Los dirigidos de Kjetil Knutsen aprovecharon las múltiples dudas de los británicos y capitalizaron esas ventajas en goles. A los 22 minutos, el juvenil central Max Alleyne permitió la llegada de los nórdicos, que prosiguió en el centro de Ole Didrik Blomberg que el atacante Kasper Hogh cabeceó en el segundo palo entre las piernas del golero italiano de los isleños.

El City no alcanzó siquiera a masticar su asombro cuando el equipo de Nordland ya había golpeado de nuevo el arco de Donnarumma. Otra vez con un error de Alleyne, quien dejó una pelota corta que aprovechó la misma dupla: asistencia de Blomberg y remate de Hogh, esta vez con un remate al segundo palo, a los 24′.

Los ingleses intentaron una tímida reacción en el final de la primera parte, pero la paradoja estaba del lado de Haaland, quien en su país no tuvo la suficiente consistencia para convertir las dos más claras que se prodigó.

Superiores

En la segunda parte, Bodo/Glimt salió decidido a justificar en el juego esa ventaja que ya tenía en las cifras. Un par de conquistas anuladas por posición de adelanto, además de un remate en el horizontal de Jens Hauge fueron el antecedente de la debacle de la escuadra de Pep.

A los 57’, los locales despejaron todas las dudas. Rodri perdió la pelota en la salida y Hauge eludió rivales en la diagonal para ponerse frente al arco. El disparo preciso no tuvo respuesta desde el arco y los amarillos se pusieron 3-0 arriba.

Rayan Cherkhi descontó desde la medialuna del área, instantes más tarde, pero ya parecía como algo tardío para evitar la catástrofe. Sobre todo, después de que Rodri saliera expulsado del partido por una segunda amarilla, poco después de la hora de juego.

Cerca del epílogo, el City intentó equilibrar el marcador, pero ni siquiera sus individualidades pudieron especular con alguna reacción. Amarga derrota para los ingleses que se quedan en 12 puntos, todavía en el cuarto puesto, pero a la espera de lo que ocurra con sus perseguidores en la lucha por alcanzar los ocho primeros puestos y, así, evitar los playoffs.