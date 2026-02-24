SUSCRÍBETE
    Champions League: Bodo/Glimt noruego da el gran golpe y elimina al último finalista Inter de Milán

    El elenco nórdico, el primero en la historia de su país en llegar a octavos, venció 2-1 en el Giuseppe Meazza para cerrar un 5-2 en el global. En Madrid, Atlético clasificó tras golear 4-1 a Club Brujas de Bélgica.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Inter cayó ante Bodo/Glimt en Milán y quedó fuera de la Champions League. FOTO: UEFA.

    Bodo/Glimt ya dejó de ser sorpresa y fue por mucho más. El cuadro noruego dio la gran sorpresa en la ronda de playoffs tras ganar 2-1 y eliminar al último finalista Inter de Milán, para así meterse en los octavos de final de la Champions League.

    La escuadra nórdica ya había dado muestras de su buen momento, después de cerrar la Fase de Liga con triunfos ante el poderoso Manchester City de Josep Guardiola en tierras nórdicas y frente al Atlético en Madrid.

    En la ida ante los lombardos fue otro tanto, después de ganar 3-1 en casa y encaminar la serie que ahora selló en Italia. Demasiada diferencia para una squadra nerazzurra que, pese a tener el control de la pelota, fueron muy pocas veces las que pudo inquietar al golero ruso-israelí Nikita Haikin.

    A los 12 minutos, el arquero visitante tuvo que esforzarse para sacar un potente remate de Federico Dimarco, mientras que al borde de la media hora sacó desde la línea un cabezazo de Davide Frattesi. Incluso, cerca del entretiempo y en la única claro que tuvo, el conjunto noruego exigió al meta Yann Sommer con un remate de Hakon Evjen.

    Sorpresa que se convirtió en pesadilla para la parcialidad del Giuseppe Meazza. A los 58’, un grueso error del suizo Manuel Akanji en la salida dejó la pelota en posesión de la incisiva delantera amarilla para que Jens Hauge anotara el 1-0.

    Evjen hizo más ignominiosa la eliminación de los locales después de anotar el 2-0, a los 72’. El descuento de Alessandro Bastoni, a los 76’, no fue suficiente para maquillar el pobre cometido de los dirigidos del rumano Christian Chivu.

    Avanza el Cholo

    Atlético despejó todas las dudas en Madrid. El equipo colchonero goleó por 4-1 al obstinado Club Brujas de Bélgica con triplete del noruego Alexander Sorloth. Suficiente para completar un 7-4 en el global y meterse en los octavos de la Champions League.

    La apertura del marcador para los dirigidos de Diego Cholo Simeone solo llegó a los 23 minutos. Oblak sacó largo para el espigado delantero noruego Alexander Sorloth, quien controló la pelota y remató potente, con complicidad del meta belga Simon Mignolet.

    A nueve minutos del descanso, el ecuatoriano Joel Ordóñez consiguió el empate parcial de la escuadra visitante, en el momento en el que era muy superior.

    En la segunda parte, Atlético salió decidido a rematar temprano la faena. A los 47’, el norteamericano Johnny Cardoso- exjugador del Betis de Manuel Pellegrini- puso el 2-1.

    El cuadro belga subió sus líneas y quedó expuesto al contragolpe. De esa manera, los colchoneros lograron la tercera cifra, después de una serie de toques entre Giuliano y Sorloth, que el propio nórdico se encargó de rematar ante un rival entregado, a los 76’.

    El mismo atacante se adelantó a toda la defensa del Brujas para anotar la cuarta cifra, a los 87’, cuando el pleito ya se había acabado como expresión de lucha.

    En otro resultado, Bayer Leverkusen eliminó a Olympiacos de Grecia tras igualar sin goles en Alemania y sumar un global de 2-0. En Inglaterra, Newcastle United ganó 3-2 al Qarabag azerí y avanzar con un resultado acumulado de 9-3.

