El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”.

El triunfo de Real Madrid sobre Benfica por los playoffs de la Champions League estuvo marcado por un incidente extradeportivo que detuvo el partido durante varios minutos. El protagonismo fue para Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, tras un cruce verbal que derivó en la activación del protocolo antirracismo.

El delantero brasileño acusó al futbolista argentino de haberlo insultado con un término racista. La situación generó una interrupción cercana a los 10 minutos, con la intervención de los cuerpos técnicos, árbitros y personal de seguridad, mientras se aplicaba el procedimiento establecido por la UEFA para este tipo de episodios.

Finalizado el encuentro, José Mourinho se refirió al incidente y adoptó una postura de cautela respecto a las versiones de los involucrados. “¿Si Prestianni está arrepentido? ¿Arrepentido de qué? He hablado con los dos. Vinicius me dice una cosa, Prestianni me dice otra cosa. Yo no quiero ser rojo y no quiero decir que al 100% creo sólo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinicius me ha dicho es la verdad”, señaló el DT del Benfica.

El entrenador también apuntó al momento en que se produjo la polémica, inmediatamente después del gol del atacante del Madrid, que cambió el desarrollo del encuentro. “La única cosa que sé es que hasta el gol, es un gran partido, con un Benfica que ha entrado muy bien y con un Madrid fuertísimo que después ha iniciado a cambiar el partido a partir del minuto 30. Vinicius marca un gol que solo Vinicius o Mbappé pueden marcar. Después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60 mil personas en este estadio. Es la única cosa que digo”, sostuvo.

En la misma línea, el técnico profundizó en su crítica al comportamiento posterior al gol y al impacto que tuvo el episodio en el ritmo del partido. “¿En cuántos estadios le ha pasado esto? ¿En cuántos? Es un jugador de otro mundo, me encanta en absoluto, pero marcas un gol como este, sale a los hombros de tus compañeros. Se acabó el partido, ahí se acabó el partido”, afirmó.