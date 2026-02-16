SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    La cita bilateral que marca el traspaso del ministerio del deporte tuvo una larga extensión y se abordaron varios temas. La futura ministra regresará el miércoles para un encuentro con el director (s) del IND.

    Carlos González Lucay 
    Carlos González Lucay
    Natalia Duco y Jaime Pizarro sostuvieron una reunión bilateral en las oficinas del Ministerio del Deporte. Mindep

    A las 10 de la mañana, la futura ministra del Deporte Natalia Duco arribó a las oficinas de calle Fidel Oteíza en Providencia, para tener su primer cara a cara con el actual titular Jaime Pizarro. La cita se enmarcó en una de las reuniones bilaterales acordadas entre los miembros del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast y las autoridades de la actual administración

    En esta primera cita estuvieron presentes, además de Pizarro y Duco, el jefe de gabinete Álvaro Ipinza y la jefa de asesores Loreto Fuenzalida, por la actual administración. Mientras que la ahora exlanzadora de bala fue acompañada por su jefe de gabinete Rodrigo Haiquel y su jefe de comunicaciones Juan Ignacio de la Carrera. El encuentro se extendió por casi tres horas.

    A diferencia de otras carteras, donde las reuniones fueron acotadas, ambas partes se reunirán durante varios días, debido a la gran cantidad de áreas y asuntos donde el Mindep y sus distintas áreas tienen injerencia. Así, durante el encuentro del lunes, se hizo un resumen del estado de la repartición, los desafíos en políticas públicas y se habló de los importantes desafíos futuros, como la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030, donde Santiago está dentro de los tres finalistas junto a Asunción y Bangkok.

    En la cita, el ministro Pizarro realizó una presentación sobre las principales medidas adoptadas durante su administración, destacando la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, así como otros eventos deportivos de gran envergadura desarrollados entre los años 2022 y 2026.

    Asimismo, se abordó la relación entre el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte (IND), relevando la importancia de asegurar una transición ordenada que permita dar continuidad a las políticas deportivas y proyectar una gestión orientada a ampliar el acceso al deporte, fortalecer la infraestructura y promover la actividad física como un eje clave para el bienestar social.

    Esta postulación reviste urgencia ya que, según el cronograma al que accedió El Deportivo hace unas semanas, Chile tiene que enviar el dossier informativo actualizado en las próximas semanas. En agosto de 2025 se mandó el primero, con un contenido de 120 páginas. Aquel se dividía en dos partes: evaluación estratégica y técnica.

    Ahora, en marzo, deberá enviarse el expediente modificado y renovado, el que debe incluir las garantías estatales firmadas. Estas últimas son un respaldo que exige el COI con el propósito de resguardar distintos aspectos. Las garantías deben estar firmadas por el actual gobierno y también por el gobierno entrante, según fuentes consultadas.

    “Ha sido una muy buena reunión donde pudimos traspasar toda la información sobre la gestión que hemos desarrollado en el Ministerio del Deporte. Los procesos deportivos siguen avanzando y junto a las autoridades entrantes estamos preparando todo para que la transición se realice de manera eficiente y de acuerdo a la planificación que hemos preparado”, declaró Jaime Pizarro.

    “La continuidad institucional y el trabajo colaborativo son fundamentales para seguir proyectando al país en grandes eventos y, sobre todo, para avanzar en más y mejores oportunidades para nuestras comunidades”, complementó.

    “Sostuvimos la primera de tres reuniones con el ministro Pizarro. Tuvimos una larga conversación sobre los temas más urgentes e importantes para el traspaso. Estoy muy contenta, nos dieron toda la información necesaria y se vienen dos reuniones más, donde vamos a ahondar los temas de la cartera, los temas importantes, lo urgente, los eventos importantes que se vienen para nuestro país, las postulaciones, las políticas deportivas, temas de infraestructura y muchos otros que nos preocupan”, expresó Duco.

    “Voy a asumir con el objetivo de seguir potenciando el deporte para todos los chilenos y creo que eso es lo que nos une. El deporte siempre une a todas las personas. Así que vamos a seguir trabajando por ese camino. Ahora tendremos dos reuniones más y vamos a trabajar con mucha fuerza para seguir potenciando el deporte en el país”, añadió.

    Los próximos encuentros

    Este martes en la tarde se producirá el regreso de Andrés Otero a las oficinas que ocupó durante la segunda administración de Sebastián Piñera. El actual gerente general de la Federación de Tenis asumirá nuevamente como subsecretario y, como tal, sostendrá un encuentro bilateral con Álvaro Ipinza, quien subrogará a la titular Emilia Ríos, quien había programado sus vacaciones con anterioridad. El actual jefe de gabinete fue quien reemplazó a la exalcaldesa de Ñuñoa durante su periodo de pre y postnatal, por lo que está bastante interiorizado en la realidad de la Subsecretaría.

    De todos modos, está previsto que dentro de la próxima semana se concrete la reunión entre Otero y la exalcaldesa de Ñuñoa para seguir avanzando en el traspaso del mando y así poder tener una visión completa del panorama en esta repartición, un órgano clave en el funcionamiento de la estructura del deporte.

    En tanto, el miércoles Duco y Otero regresarán a Fidel Oteíza para reunirse con Juan Pablo Salgado, quien reemplazará a Lorena Castillo, directora (s) del Instituto Nacional de Deportes, quien se encuentra en el extranjero. Para la nueva administración, conocer el presente del IND es fundamental, ya que, entre otras cosas, es el área que dispone de la mayoría de los recursos destinados en la Ley de Presupuestos ($ 116 mil millones).

    Cabe recordar que la futura secretaria de Estado se desempeñó en 2024 y 2025 como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares, bajo la gestión del exdirector nacional Israel Castro.

