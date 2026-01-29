SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Visita del COI y garantías estatales: la ruta de Santiago para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    Chile avanza en su postulación. Ahora, la capital ya tiene las fechas definidas para dos hitos clave en el objetivo de recibir por primera vez una cita de los cinco anillos. "Sería tener el evento deportivo más importante en la historia de nuestro país", asegura el senador Sebastián Keitel. La idea es contar con el Presidente electo José Antonio Kast para la presentación final, que se realizará en Suiza.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Julián Concha
    Miguel Mujica y Jaime Pizarro junto a Thomas Bach, presidente del COI (centro). Foto: Comité Olímpico Internacional.

    Santiago entra en fase decisiva. Se trata de los últimos detalles para una elección que puede ser histórica para Chile, ya que la capital busca convertirse en la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

    La ciudad está en la terna final que lucha por erigirse como anfitrión del certamen. La decisión la toma el Comité Olímpico Internacional (COI) y será oficializada en junio. Asunción (Paraguay) y Bangkok, en Tailandia, son las otras dos opciones en carrera.

    En caso de que Chile consolide su postulación, sería la primera vez que el país reciba un evento olímpico, lo que marcaría un hito para el país en cuanto a la organización de grandes eventos deportivos y multideportivos.

    El calendario final para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    En diciembre, Santiago fue anunciada como parte de la terna final. Ahora, en esta etapa decisiva, Chile tiene un detallado calendario con diferentes pasos a seguir con el objetivo de consolidarse como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

    Según el cronograma al que accedió El Deportivo, Chile tiene que enviar el dossier informativo actualizado. En agosto de 2025 se mandó el primero, con un contenido de 120 páginas. Aquel se dividía en dos partes: evaluación estratégica y evaluación técnica. Ahora, en marzo de 2026, deberá enviarse el expediente modificado y renovado, el que debe incluir las garantías estatales firmadas.

    Estas últimas son un respaldo que exige el COI con el propósito de resguardar distintos aspectos. Las garantías deben estar firmadas por el actual gobierno y también por el gobierno entrante, según fuentes consultadas.

    “Los Juegos de la Juventud son un evento espectacular, que nos permitiría potenciar al Team Chile del futuro, captando hoy a niños y niñas entre 9 y 13 años, además de difundir entre ellos todos los valores positivos del deporte en la construcción de una sociedad más saludable, más respetuosa y más feliz”, explicó Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh, a El Deportivo.

    Visita del COI, viaje a Suiza y la eventual presencia de José Antonio Kast

    Por otra parte, en mayo, una comitiva del COI visitará el país. En ese viaje, el organismo internacional tendrá reuniones presenciales con representantes del COCh, Ministerio del Deporte y Gobernaciones. También se inspeccionarán las sedes propuestas en el Venue Masterplan, que son la Región Metropolitana y Valparaíso.

    En ese sentido, no será necesario construir ninguna sede deportiva nueva, advierten conocedores de la situación. El objetivo es que se utilice lo cimentado y desarrollado para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, más algunas estructuras temporales.

    Luego, en junio, el COI decidirá en una Asamblea General la elección de la sede. Una delegación nacional deberá viajar a Suiza a hacer la presentación final. En ese contexto, la idea de Chile es contar con la presencia del Presidente electo José Antonio Kast, que en ese entonces ya habrá asumido funciones. Claro, todo si su agenda se lo permite.

    En ese sentido, el cronograma informado por el COI ha hecho que la planificación esté siendo desarrollada y trabajada tanto por el gobierno saliente como por el entrante, lo que confirma el compromiso de Estado para la eventual organización del evento deportivo. Se espera que prime la labor de continuidad en la materia.

    “Recibir en Chile los Juegos Olímpicos de la Juventud sin duda alguna sería tener el evento deportivo más importante en la historia de nuestro país. Sería un honor y un gran privilegio recibir a los mejores deportistas jóvenes de todo el mundo. Ellos son un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y sacrificio. Son líderes y un gran ejemplo para los jóvenes chilenos”, aseguró el exvelocista Sebastián Keitel, actual senador por la Región del Biobío.

    Los detalles de la oferta chilena

    La infraestructura de los Juegos Panamericanos permite que Santiago ofrezca el 100% las sedes existentes o temporales, además de un conjunto urbano y otro costero para los deportistas. También está el compromiso estatal de financiar el 70% del presupuesto de los Juegos Olímpicos y garantizar la Villa Olímpica, recinto que se está construyendo en Cerrillos, a un costado de la Villa Panamericana, que hoy tiene un uso habitacional.

    El nuevo complejo tendrá 1.400 departamentos y 5.800 camas, con una inversión de US$ 132 millones, de los cuales un 70% provendrá de capitales públicos y el restante 30% de capitales privados.

    También se propone unas villas satélites, que consisten en dos hoteles en Viña del Mar y otro en Algarrobo, con una capacidad total para 600 huéspedes. Asimismo, se hizo un fuerte énfasis en el acceso al metro y la conectividad de las diversas autopistas de la zona.

    Esto, porque se espera que 21 sedes para 25 deportes serían en Santiago, tres escenarios para cinco deportes en Viña del Mar y el restante en Algarrobo. El plan maestro propone como fechas tentativas para los Juegos las últimas dos semanas de octubre de 2030, con 31 deportes y 31 disciplinas

    De los lugares de competición, solamente ocho serían nuevos o temporales. Además, se propone que la ceremonia inaugural se realice en el Estadio Nacional, con un aforo de 42.369 espectadores, y la clausura se lleve a cabo en la explanada del Parque Cerrillos, con capacidad para 30 mil personas. Como opciones secundarias, se plantea una apertura en Cerrillos y un cierre frente al Palacio de La Moneda.

    Al apoyo gubernamental se suma otra fortaleza de la postulación chilena. En la presentación se resalta un contexto político y socioeconómico estable. El ministro Jaime Pizarro, en una entrevista con El Deportivo, entregó su visión sobre la pretensión nacional por hacerse con la sede: “El punto central para mí es que Chile es un muy buen anfitrión de eventos de nivel mundial. Han existido diversos y con una muy buena expresión deportiva, buena asistencia de público. Eso es una muy buena demostración práctica. Y, efectivamente, yo creo que en ese contexto, Chile debe seguir adelante con este proceso porque ha dado buenas muestras y el hecho de estar en esta definición final creo que es una buena demostración de eso”, indicó hace unas semanas.

    También se refirió a labor de continuidad: “Estos procesos en general funcionan también como proyectos de Estado. Pongo un ejemplo bastante reciente: lo que pasó con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que partieron en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, siguieron en el segundo gobierno del Presidente Piñera y correspondió la ejecución a este gobierno. Y en general todos los procesos van haciendo los traspasos correspondientes para ir cumpliendo las etapas que en cada uno de ellos se deben ir materializando”, aseguró.

