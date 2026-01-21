SUSCRÍBETE POR $1100
    Natalia Duco, nueva ministra del Deporte: gloria en la pista y un dopaje que marcó su carrera

    La lanzadora de la bala fue escogida para encabezar el Mindep. Su historia muestra una vida llena de éxitos, pero también una fuerte caída que le significó estar fuera de las pistas durante tres años.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Natalia Duco asumirá el Ministerio del Deporte. Juan Farías

    Natalia Duco (31 de enero de 1989) cerró su carrera en los Juegos Olímpicos de París 2024. La lanzadora de bala anhelaba poder retirarse en la máxima cita después de una suspensión de tres años por dopaje que marcó su exitosa carrera.

    Hasta antes de aquel episodio ocurrido en 2018, la atleta había logrado un inédito oro en el Mundial juvenil de Bydgoszcz, 10 años antes, convirtiéndose en la gran carta del atletismo chileno. Oros en Panamericanos, Iberoamericanos y Sudamericanos fueron la prueba de una carrera prolífica.

    Uno de sus momentos más destacados fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde llegó a la final ocupando inicialmente el décimo lugar gracias a los 18.80 metros que alcanzó, siendo esta la mejor marca de su trayectoria. Sin embargo, tras el dopaje de dos competidoras, subió hasta la octava ubicación, por lo que consiguió un diploma olímpico.

    En Río 2016, terminó décima sin poder avanzar a la final. Sin embargo, su nivel tenía todavía un margen de mejora. No obstante, un positivo por GHRP-6, un estimulante de la hormona de crecimiento, sepultó sus aspiraciones y la obligó a reinventarse de otra manera.

    “Fue un momento duro, shockeante. Pero a la vez, nos unimos y enfrentamos el proceso con tranquilidad, templanza y con un apoyo incondicional a la Natalia, siempre con la frente en alto”, reconoció a El Deportivo su hermana Catalina Duco, quien trabajó en las propuestas deportivas de la candidatura de Evelyn Matthei junto a Andrés Otero, Sofía Rengifo y Pauline Kantor.

    Después de enfrentar poco después el repentino fallecimiento de su entrenadora Dulce Margarita García, la vida de la deportista tomó un giro. Terminó sus estudios de psicología, ganó el concurso televisivo de cocina MasterChef y participó en diversos programas, campañas y actividades con municipalidades.

    Foto: Marcelo Hernández/Photosport. Photosport

    Un cierre compitiendo

    Al cumplir su sanción por dopaje, volvió con una plata en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y un oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción, participó en los Panamericanos de Santiago 2023 y en los Juegos Olímpicos de París, donde le puso punto final a su carrera como atleta.

    Durante 2024 y 2025, el Instituto Nacional de Deportes la escogió como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares. “Su labor fue excelente. Vi en terreno su buena conexión con la gente y cómo logra inspirar con su ejemplo”, recordó Israel Castro, exdirector del IND.

    Su carisma, buena llegada con la gente y su conocimiento acabado del sistema deportivo fueron factores que pesaron más que la sanción que cumplió por dopaje, al momento de ser elegida por el Presidente electo José Antonio Kast para encabezar el Ministerio del Deporte, a partir del 11 de marzo.

