Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

En Universidad de Chile están inquietos. El equipo que conduce Paqui Meneghini sigue sin ganar en la Liga de Primera. Este viernes, sumaron un empate sin goles frente a Palestino. Registran apenas dos puntos de nueve posibles, considerando la igualdad frente a Audax Italiano y la caída ante Huachipato.

Las dudas sobre el proceso del extécnico de O’Higgins se hacen notar. Más cuando un día después del empate frente a Palestino, los suplentes de la U que no sumaron minutos cayeron por 1-2 frente a San Luis de Quillota, en el Centro Deportivo Azul. “No puedes perder con San Luis, independiente de que pongas un equipo alternativo”, dice un director de Azul Azul a El Deportivo.

Según cuentan desde La Cisterna, los entrenamientos de Paqui son exigentes. En el club están conformes con su método de trabajo y su planificación (que incluyó darles libre a los jugadores este domingo y lunes). También valoran la tranquilidad que transmite en las reuniones que se han realizado para analizar el difícil momento del equipo. Su mensaje es similar al que da a la prensa. “Tenemos que mejorar mucho, en defensa y en ataque, generar más ocasiones de gol”, dijo tras la igualdad frente a Palestino. Sin embargo, al mismo tiempo, advierten que los resultados terminarán marcando su futuro en la U.

Más allá de lo que sucede en la cúpula del club, en la cancha, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas lo blindan. Lo conocen desde cuando llegó al club con Jorge Sampaoli, en su rol de analista, en el 2011. Incluso, cuando se debatía sobre el arribo de Meneghini o Renato Paiva, Aránguiz y Díaz dieron a conocer su opinión a las máximas autoridades de la institución y se inclinaron por el arribo del actual estratega.

EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

El apoyo de futbolistas más experimentados de la U no ha sido solo en privado. En la derrota frente a Huachipato, Charles Aránguiz, como pocas veces, salió a hablar con la prensa. “Creo que el primer tiempo tuvimos alguna mejora. Después en el segundo nos costó más los primeros minutos. El partido se desordenó un poco y por pequeños detalles que no nos deberían pasar terminamos perdiendo el partido”, aseguró el jugador quien, incluso, reparte las instrucciones del técnico en la cancha.

Para Aránguiz, el proceso que encabeza Meneghini necesita de tiempo y trabajo continuo para que los resultados se reflejen en la cancha: “El partido pasa netamente por nosotros los jugadores: no tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles pasa por los jugadores. No por el técnico“, explicó., señaló el volante, remarcando que todavía están en etapa de ajuste.

Marcelo Díaz, por su parte, se ha encargado de acompañar al plantel. Sin poder sumar minutos por problemas físicos, el futbolista ha estado en el día a día del plantel. En el arribo del DT, lo acompañó en sus primeros entrenamientos con los juveniles. Este viernes, en tanto, llegó a La Cisterna para levantar a sus compañeros.

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En tanto, Eduardo Vargas parece querer devolverle la mano al DT que visó su ansiado retorno al CDA. Pese a que Turboman se molestó y golpeó una botella cuando fue sustituido frente a Palestino, habló tras el duelo para cuadrarse con el DT.

“Tristeza, porque actitud hay. Todos sentimos la camiseta y nos matamos por el compañero”, dijo.

En esa línea, sostuvo que “no está queriendo entrar la pelota. Tuvimos ocasiones, fuimos dominadores del partido y hay que seguir trabajando, corrigiendo errores (...) Nos estamos sintiendo bien y esperamos mejorar, como estamos trabajando día a día”, cerró.

El calendario de la U

El calendario de la U asoma complejo. Deportes Limache, el actual líder del Torneo, quien no sabe de derrotas en la Liga de Primera, visitará a los azules en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, en la escuadra laica urge volver a la victoria frente a los Tomateros, en un partido que se asume será tenso en lo futbolístico y con los fanáticos, quienes deberán cumplir la sanción del Tribunal de Disciplina quien ordenó cerrar la galería sur, por los serios incidentes ocurridos frente a Audax Italiano.

La siguiente fecha aparece Colo Colo en el Monumental. El duelo frente al Cacique resultará clave para el futuro de Paqui quien, en caso de no lograr la victoria frente a Deportes Limache, se jugaría su futuro. Pocos días después los laicos enfrentarán nuevamente a Palestino, por la fase previa de la Copa Sudamericana.

