La reacción de Paqui Meneghini tras el polémico gol anulado a la U

Universidad de Chile se fue con una sensación extraña del Municipal de La Cisterna. El empate sin goles frente a Palestino suena hasta engañoso, sobre todo, porque los azules mostraron una clara mejora en su juego. Sin embargo, el gol no llegó y el equipo estudiantil se fue con un empate sin goles.

Así también coincidió en su análisis del técnico de la U Francisco Meneghini. Tras la igualdad, el argentino entregó su análisis, en el que reconoció una “superioridad” sobre el rival.

“Fue un partido en el que ellos cerraron los espacios con mucha gente por detrás de la línea de la pelota, pero la mayoría del tiempo estuvimos en el campo de ellos. Pudimos encontrar ciertos espacios para atacar”, reconoció Paqui.

Asimismo, el transandino agregó que “por momentos nos costó un poco más y fuimos superiores en líneas generales. Sin hacer un gran partido tuvimos esa oportunidad que el árbitro anuló”.

Sin embargo, hay una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Cuando el duelo se iba, un grosero error del arquero de Palestino permitió el gol de Charles Aránguiz. Pese a ello, el árbitro Diego Flores anuló la jugada por una mano de Matías Zaldivia, en la jugada anterior.

“Parece que la jugada fue bastante larga antes de que se produjera el gol. Después de eso Charly metió la pelota, pero son decisiones y ahora tenemos que enfocarnos en lo nuestro”, explicó el entrenador de los universitarios.

Mucho por trabajar

En ese escenario, Meneghini reconoció que el equipo debe de mejorar mucho para ponerse a tono como favorito. En ese aspecto, aclaró que no lograron abrir la resistencia de Palestino.

“Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque, generar más ocasiones de gol, porque los rivales se nos cerrarán de esa manera. Necesitamos generar más espacios y ocasiones, logramos hacerlo en dos tiempos, pero tenemos que hacerlo más veces. El rival generó poco y tenemos que lograr que lo hagan menos veces, todavía”, dijo el DT.

En la misma línea, advirtió que “debemos superar mejor a los rivales, hoy lo hicimos, pero tenemos que hacerlo de una manera más regular para conseguir los resultados”.

Además, completó que “a los hinchas no hay que pedirles, hay que entregarle más cosas. Debemos mejorar contra Limache, para encarrilarnos en la tabla. Ya van tres partidos y no queremos perder terreno en el campeonato”.