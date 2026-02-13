En vivo: la U y Paqui Meneghini buscan salir de la crisis ante un complicado Palestino
El conjunto azul visita al cuadro árabe en La Cisterna. Ambos elencos, que se medirán en marzo para clasificar a Copa Sudamericana, suman apenas un punto y van por su primera victoria en la Liga de Primera.
Minuto a minuto
Palestino 0-0 U. de Chile
El equipo de la U:
La oncena de Francisco ‘Paqui’ Meneghini para visitar al Tino:
La alineación de Palestino
El equipo de Cristián ‘La Nona’ Muñoz para enfrentar al conjunto azul:
La previa a Sudamericana
El partido será el anticipo de un duelo crucial. El próximo 4 de marzo, árabes y azules se volverán a encontrar, pero a nivel continental. Ambos equipos se medirán en el Estadio Nacional, en un duelo que definirá al que accederá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Dos equipos complicados
El cuadro árabe recibirá a los azules en el Municipal de La Cisterna. Se trata de un encuentro de dos clubes que no iniciaron de la mejor forma la Liga de Primera. Tanto como Palestino como la U suman apenas un punto en las dos primeras jornadas del torneo.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Palestino y Universidad de Chile.
