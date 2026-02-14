Error grosero de Zanahoria Pérez y gol anulado por mano de Zaldivia: el movido final del empate de Palestino y la U

Universidad de Chile parecía quedarse con un apretado partido ante Palestino. Un insólito gol, provocado por un error de Sebastián Pérez, le entregaba la primera victoria a los azules en la Liga de Primera. Sin embargo, el tanto fue anulado por una mano previa, en un movido cierre del encuentro que terminó en igualdad.

La U terminó atacando ante el cansancio del cuadro árabe. Los dirigidos por Francisco Meneghini empujaron a los locales, con más ganas que buen fútbol.

Esto trajo un premio inesperado, al menos, por la forma. Tras una serie de rechazos, Charles Aránguiz se hizo con la pelota. En el sexto minuto de descuento, el capitán intentó un centro bombeado que, a simple vista, parecía no tener peligro.

Sebastián Pérez salió para capturar el balón. Sin embargo, en su afán, la pelota se le pasó por las manos y entró boteando al arco ante la mirada atónita de compañeros, rivales y público presente en el Municipal de La Cisterna. La incredulidad fue tan grande que el propio Aránguiz desistió de celebrar un gol agónico.

Tras unos segundos, lamentos del cuadro árabe y festejos de la vereda azul, vino el llamado del VAR. Tras revisar la acción, el árbitro Diego Flores evidenció una mano previa de Matías Zaldivia de un par de jugadas atrás. Pero, como la pelota no salió ni Palestino logró recuperar el control de la posesión, el tanto fue desestimado.

Revisa el insólito final