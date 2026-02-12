Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

Universidad de Chile lleva a cabo un plan físico y nutricional específico para Marcelo Morales. El lateral retornó al club laico en calidad de préstamo tras su paso por el New York Red Bulls de la MLS. El objetivo del cuerpo técnico y del área médica es que el jugador recupere su mejor forma en el menor plazo posible, considerando que llegó sin haber realizado la pretemporada con el plantel y con un margen de sobrepeso que obliga a un trabajo diferenciado. El domingo jugó 32 minutos en la derrota de la U ante Huachipato.

De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, Morales está con 5 kilos más respecto de su peso ideal, situación que activó de inmediato un régimen especial. El futbolista fue sometido a una dieta estricta supervisada por el área de nutrición del club y a un plan de entrenamientos que contempla doble jornada diaria, incluso en horarios posteriores al término de las prácticas del primer equipo.

Mientras sus compañeros concluyen las sesiones de prácticas con Francisco Meneghini, el lateral continúa con ejercicios específicos de acondicionamiento, orientados a acelerar su puesta a punto y reducir los tiempos de adaptación competitiva.

El retorno de Morales se concretó luego de una breve etapa en Estados Unidos. El jugador de 22 años volvió a Universidad de Chile en condición de préstamo por un año, tras no lograr continuidad en la MLS, en un ciclo marcado por las lesiones.

Foto: U. de Chile.

Formado en las divisiones inferiores del club, Morales había alcanzado su mejor rendimiento durante la temporada 2024, bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez. Ese desempeño lo posicionó como uno de los laterales izquierdos más destacados del fútbol chileno y facilitó su salida al extranjero. Sin embargo, su experiencia en el New York Red Bulls no cumplió las expectativas.

Un retorno pensado

La decisión de Azul Azul de gestionar su retorno estuvo directamente vinculada a la salida de Matías Sepúlveda a Lanús de Argentina. Con la partida del Tucu, la banda izquierda del equipo quedó con alternativas limitadas. Felipe Salomoni aparecía como primera opción, mientras que el canterano Diego Vargas no contaba con experiencia suficiente en el profesionalismo para asumir la responsabilidad en un calendario exigente. Aunque el juvenil tuvo una buena actuación ante los acereros.

Morales se transformó así en el quinto refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026, sumándose a Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Lucas Romero y Juan Martín Lucero.

Tras el retorno del defensor, Meneghini se refirió públicamente a su proceso de adaptación. El entrenador destacó sus cualidades futbolísticas, pero fue claro en señalar que el jugador aún se encuentra en una etapa de preparación.

“Es un jugador que tuvo un gran nivel en 2024. A mi modo de ver, el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno. Tiene una capacidad física muy grande. Puede ir y venir constantemente haciendo la banda. Tiene muy buena pegada. Nos entrega variantes y la verdad es que lo he conocido como jugador en este tiempo que hemos entrenado y me ha gustado mucho su carácter competitivo”, señaló.

Pese a los elogios, el técnico explicó que Morales parte en desventaja respecto al resto del plantel debido a su situación física. “Está claro que por su temporada 2025 y no hacer pretemporada con nosotros, va a estar un poquito por detrás y se va a tener que poner a punto. El carácter competitivo y las ganas que tenía de estar acá, me hacen ver que va a ser más rápido el proceso que con otro jugador”, enfatizó.

La exigencia que enfrenta Morales no es una excepción dentro del plantel. En una intervención en TNT Sports, Meneghini adelantaba que el jugador sería sometido al mismo rigor que el resto del plantel en su regreso. “Cuando llegue estará el preparador físico hinchándole ahí un poquito, como lo hace con todos”, comentó.

Cuando el jugador fue presentado oficialmente como refuerzo de Universidad de Chile, abordó directamente las críticas que han surgido en torno a su estado físico y reconoció que se encuentra en un proceso de ajuste. “La verdad es que no me centro mucho en los comentarios. Sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar al equipo, intento centrarme en mí, en el equipo y en mi entorno. No me molesta mucho, no le presto atención”, sostuvo el lateral.

Trabajo intensivo

Respecto a su preparación, confirmó que está realizando un trabajo intensivo. “Sobre la condición física, he estado poniéndome puesta a punto. He estado entrenando doble para estar lo antes posible en el equipo”, afirmó.

Morales también hizo un balance de su experiencia en la MLS, reconociendo que no fue el ciclo esperado. “El año que tuve en Estados Unidos no fue como lo esperaba. Tuve lesiones, me operé, y no tuve la continuidad que tuve en 2024, pero hay que sacar lo positivo, el idioma, la preparación física para crecer como jugador”, explicó.

En ese contexto, el régimen especial al que está siendo sometido Morales aparece como una prioridad interna. El club apunta a que el lateral alcance su peso ideal, mejore sus parámetros físicos y pueda competir por un puesto en el once titular. Por ahora, el foco está puesto en la dieta controlada, entrenamientos dobles y seguimiento permanente. Así es la hoja de ruta para que Marcelo Morales vuelva a ser una alternativa real en la banda izquierda de la U.

El peso lo marginó de la Roja

A principios de 2024, Nicolás Córdova dio a conocer la nómina de futbolistas que iban a ser parte del Preolímpico de Venezuela. A través de los canales oficiales de la Roja se informó de los 23 jugadores que buscarían meterse en los Juegos Olímpicos de París.

En la lista hubo una ausencia que llamó especialmente la atención por el buen rendimiento que estaba mostrando. Se trató de Marcelo Morales. El entonces jugador de Universidad de Chile había sido uno de los futbolistas más destacados en el campeonato nacional de 2023, en especial en la segunda rueda, sumando varias asistencias.

Casi dos años más tarde, Morales, quien por ese entonces jugaba en el New York Red Bulls, recordó aquel momento.

“Estuve en la selección y me liberaron de un panamericano. Salió en todos lados por índices de grasas altas”, mencionó Morales en medio de las risas, sin darle mayor importancia a lo sucedido.

“Quedé como el ‘Guatón Morales’ ja, ja, ja, pero no importa. Gordito pero feliz”, complementó a continuación.

De todas maneras, Patricio Rubio, salió en su defensa. “Esto es con la pelotilla”, lanzó, teniendo luego la réplica de Morales: “No pasa nada, hermano”.