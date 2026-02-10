SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se llena de elogios: Diego Simeone se rinde ante la estrategia aplicada por Manuel Pellegrini

    El técnico del Atlético Madrid destacó la propuesta implementada por el Ingeniero en el triunfo del Betis por LaLiga.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @RealBetis /X.

    El Betis de Manuel Pellegrini sufrió a mediados de la semana pasada un gran golpe. En el marco de la Copa del Rey el elenco verdiblanco fue aplastado por el Atlético de Madrid por 5-0, quedando fuera de la competencia mostrando una pobre imagen.

    Tras este duelo, se avizoraba otro duro encuentro. Esta vez el cuadro a cargo del Ingeniero tendría que visitar a los colchoneros por LaLiga. Así, en unos días, el DT nacional debió buscar la forma de contrarrestar lo vivido en el estadio La Cartuja. Y lo hizo con una victoria por 1-0 frente a los Colchoneros, en calidad de visitante.

    El plan fue reforzar la zona defensiva para cerrar espacios y la fórmula acabó dando el resultado esperado, permitiendo que el Betis se quedara con los tres puntos al imponerse por la cuenta mínima.

    Ante esto, Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, elogió la estrategia aplicada por Pellegrini. “El equipo rival jugó mejor que nosotros, defendió muy bien, no nos permitió casi crear situaciones de gol, salvo la de Julián Álvarez y la de Lookman creo que en el primer tiempo, más claras. Y después fue mejor, defendió bien, contragolpeó, aprovechó los espacios, trabajó defensivamente en equipo muy bien y nada, felicitarlo al equipo rival”, comentó el Cholo.

    Nos faltó claridad de desordenar una defensa ordenada como tuvo el Betis. Trabajó muy bien. Fue un justo ganador”, destacó.

    La prensa se cuadra con Pellegrini

    Los elogios no solo llegaron desde el DT rival, sino que también desde la prensa. “Errar es humano, rectificar es de sabios y menos de tres días después, el Betis, que se enfrentó de nuevo al Atlético de Madrid, fue un equipo distinto”, escribieron en Diario de Sevilla.

    “No en caras, sino en estilo de juego. Manuel Pellegrini dijo tras caer eliminado de la Copa del Rey que igual había que darle una vuelta a eso de jugar de tú a tú con los grandes y no mentía. Más resguardados y más juntos sus futbolistas, el rival disfrutó de menos espacios para combinar y crear superioridades, y los verdiblancos, que no ahorraron ningún esfuerzo defensivo, se mostraron más cómodos sobre el césped”, añadieron.

    Sobre las modificaciones defensivas, enfatizaron que “al contrario que el pasado jueves, la superioridad no se creaba en ataque, sino en la retaguardia heliopolitana, que cerraba mejor los espacios”.

    Por último, resaltaron que la principal virtud del Betis del Ingeniero fue “la capacidad para resetear en tres días después de un duro varapalo”.

    Estadio Deportivo, por su lado, escribió que “el equipo que entrena Manuel Pellegrini dio un gran nivel defensivo frente a uno de los mejores equipos de LaLiga al cual derrotó gracias a un gol del extremo brasileño que se sacó un disparo que sorprendió a Oblak. El técnico chileno planteó un partido con líneas muy juntas y en el que todos los jugadores mostraron mucho compromiso defensivo”.

    En específico sobre el DT chileno, además de ponerle como nota un nueve de un máximo de diez, señalaron que “planteó un partido con las líneas más juntas y sin dejar tanto espacio para que los jugadores del Atlético de Madrid mostraran su calidad lo cual le permitió irse al descanso con ventaja de 0-1”.

    “En la segunda parte, plantó líneas paralelas muy juntas y reforzó el centro de campo para darle mayor solidez y fortaleza al equipo con el paso de los minutos”, complementaron.

    En tanto, El Desmarque apuntó que “el Real Betis se rebela contra los obstáculos, cuando más dudas había, y consigue un triunfo histórico en el feudo del Atlético de Madrid (0-1). Un premio que ha tardado en llegar tres lustros. Manuel Pellegrini aceptó las críticas, trabajó y reinventó su sistema, con unas líneas más defensivas que brindaron al equipo el empaque que tanto echaba en falta”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniDiego SimeoneAtlético de Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista en Venezuela arrestado horas después de su liberación

    Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

    Incendio afecta a vivienda en Independencia: múltiples compañías de bomberos trabajan en el lugar

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Lo más leído

    1.
    Golpe para el Real Madrid y Florentino Pérez: el Barcelona se baja definitivamente de la Superliga

    Golpe para el Real Madrid y Florentino Pérez: el Barcelona se baja definitivamente de la Superliga

    2.
    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    3.
    La acusación de un exfutbolista venezolano contra Arturo Vidal: “Nunca me había pasado en mi carrera”

    La acusación de un exfutbolista venezolano contra Arturo Vidal: “Nunca me había pasado en mi carrera”

    4.
    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    5.
    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Incendio afecta a vivienda en Independencia: múltiples compañías de bomberos trabajan en el lugar
    Chile

    Incendio afecta a vivienda en Independencia: múltiples compañías de bomberos trabajan en el lugar

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Junji responde a informe de Contraloría por dineros de licencias médicas no recuperados: sostiene que ya recobró $ 1.700 millones

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro
    Negocios

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad
    Tendencias

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista en Venezuela arrestado horas después de su liberación

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    De Wall Street a ganar el Super Bowl: el camino de Mike Macdonald, el “genio esquemático” que brilla en la NFL
    El Deportivo

    De Wall Street a ganar el Super Bowl: el camino de Mike Macdonald, el “genio esquemático” que brilla en la NFL

    La historia detrás del jugador de los Patriots que llegó esposado y descalzo a disputar el Super Bowl

    El mensaje del DT del Manchester United al hincha que prometió no cortarse el pelo hasta las cinco victorias seguidas

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón
    Tecnología

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Día de Internet Seguro: 5 recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros
    Cultura y entretención

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde Estados Unidos
    Mundo

    Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    Guterres expresa su preocupación por el plan de Israel que refuerza su control en Cisjordania

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?