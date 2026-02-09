El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?".

Jaime García no está contento. Pese a la victoria de Huachipato ante la U, el técnico apuntó sus dardos a la organización del partido. Luego de una amenaza de suspensión, una serie de reuniones entre la dirigencia acerera y las autoridades regionales derivó en que el duelo del domingo se juegue a puertas cerradas. Una determinación que al DT le molestó.

“Había más carabineros que gente en el estadio. Este es un estadio familiar. Creo que hicieron una de esas cosas por las que cada vez en Chile nos sorprendemos más”, comentó el entrenador en la rueda de prensa posterior al cotejo.

“La gente se abona, gasta plata para venir, viene la familia y se presta para diferentes equipos y cosas. De hecho, vino Chayanne (a Concepción), me hubiera gustado ir”, agregó.

García y Meneghini en el partido entre Huachipato y la U. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

En esa línea, García enfatizó en su deseo de que se juegue con gente las tribunas para las próximas jornadas. “No hay que sacar a la familia del fútbol. Los abonados podrían haber venido tranquilamente. Son gente que no hace problema, buena, que viene a alentar al equipo y que se va tranquila. ¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá? Entonces, no sé si estamos atrayendo al público o sacándolo. Vamos de mal en peor”, declaró.

“Este triunfo es para la gente que no pudo venir. Pagan abonos para todo el año y no pueden venir por decisiones con las que no coincido. Saludos a mi madre y a todos los abonados que no pudieron venir. Me habría encantado estar con nuestra gente, pucha que se gasta plata para ser abonado y entrar al estadio. Para ellos va la victoria”, insistió.

La situación escaló incluso a otros clubes. Mientras se jugaba el partido, el presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, lamentó la ausencia de público en Talcahuano. “Qué triste el fútbol sin público, nos recuerda la época de la pandemia, aunque ahí había una razón sanitaria”, escribió el timonel de Cruzados en su cuenta de X.

Luego, a la hora del partido entre la UC y Deportes Concepción, volvió a referirse al tema. “Me pareció muy mal. También lo que sucedió en el partido de Limache con Colo Colo, que se jugó con muy poco público. Me parece pésimo que se haya jugado sin público en el CAP. Hemos hecho un gran esfuerzo para que no pase. Tenemos un acuerdo con TNT para que los partidos no se suspendan, pero necesitamos el apoyo de las autoridades. Ojalá que todos trabajemos en conjunto para superar eso y que pueda volver la gente a los estadios”, dijo en el Claro Arena.