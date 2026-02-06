Meneghini critica los problemas de programación del fútbol chileno tras incertidumbre por duelo entre la U y Huachipato

Universidad de Chile se prepara para enfrentar el segundo partido de la Liga de Primera ante Huachipato. Si bien la realización del partido estuvo en duda, al final se determinó que se disputaría el mismo día y en el horario establecido, pero sin público.

Sobre este tema, Francisco Meneghini tomó la palabra en conferencia de prensa, indicando que “hay que encontrar esa vuelta de que los partidos se puedan planificar con claridad, no estar a última hora, si es con hinchada o si es una hora u otra. Da la sensación que siempre está esa incertidumbre. Confío que todas las partes se pongan de acuerdo, para que los partidos se jueguen”.

“Se debe encontrar una coordinación, entre todas las partes, para ver dónde jugar y en que condiciones se juega. No puede quedar esa sensación que el partido es una dificultad, tiene que ser un espectáculo”, continuó.

Además, trató el hecho de que la U juegue sin su público. “No es algo que nos guste no es una buena noticia para nosotros, uno siempre quisiera que esté presente el hincha de todos los equipos”, comentó.

“Tenemos que adaptarnos a esta situación y no podemos desenfocarnos, pero siempre vamos a querer que estén nuestros hinchas”, añadió.

Por último, señaló que estas medidas ya son una constante en esta parte del continente. “Es algo a nivel región, en argentina se prohibieron los visitantes por varios años, lamentablemente en algunos partidos puntuales no es posible por situaciones desagradables”, cerró sobre el tema.

El desarrollo Eduardo Vargas

En la conferencia, Paqui Meneghini también trató la puesta apunto de Eduardo Vargas, señalándolo como uno de los posibles integrantes del once inicial. “Tiene chances de ser titular, está entrenando normal desde el primer día. Llegó bien, tiene mucho trabajo encima, está en buenas condiciones físicas y tiene muchas ganas”, reveló.

“Podemos jugar con dos delanteros, lo hemos practicado, lo usamos ante Universitario y Wanderers. Podemos hacerlo perfectamente”, añadió sobre un posible esquema para enfrentar a los acereros.

También dio cuenta del golpe que significó el empate contra Audax Italiano y lo que espera conseguir en la segunda fecha. “Nos quedó una sensación amarga y esperamos que este partido con Huachipato podamos mostrar una buena versión en ataque, en defensa y con pelota. Confiamos mucho que vamos a poder mostrarnos”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de sumar nuevos refuerzos, dejó la puerta abierta. “El mercado fue muy concreto, muy rápido. Llegaron los jugadores que queríamos. Estamos bien, pero nunca doy 100% por cerrado el mercado. Estoy muy contento y creo que tenemos muy buen equipo”, cerró.

El partido entre Huachipato y Universidad de Chile está programado para este domingo 8 de febrero a partir de las 12.00 horas.