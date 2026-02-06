SUSCRÍBETE POR $1100
    Unión Española pasa al ataque con demanda contra la ANFP: “Estamos defendiendo el Estado de Derecho dentro del fútbol”

    El conjunto hispano se lanzó contra el organismo de Quilín tras perder la categoría en el campeonato de 2025.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Pablo Retamal V.
    Unión Española pasa al ataque con demanda contra la ANFP. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Un nuevo hecho remece al fútbol nacional. Después de que la ANFP confirmara el descenso de Unión Española a la Primera B, los hispanos decidieron demandar al ente con sede en Quilín por omitir y hacer una interpretación arbitraria del reglamento que les impidió permanecer en la máxima categoría del fútbol chileno.

    La demanda fue interpuesta el 15 de enero, pasando a trámite el pasado lunes 2 de febrero. En ella, se cita al Artículo 90° del reglamento de la ANFP que fue visado en 2024.

    En él se establece que “finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueron los menores”.

    Según esta interpretación, los equipos que tuvieron que caer a la B serían La Serena (0,9 de promedio) y Limache (1,03). Más adelante está Unión La Calera (1,11). Unión tiene 1,16 e Iquique 1,20.

    En esta idea, el artículo 91º es otro elemento clave, pues indica que “las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento”.

    Entre las pruebas también remarcan que los descensos de 2024 de Cobreloa y Deportes Copiapó se dieron bajo el reglamento de los promedios, por lo que lo ocurrido en 2025 se trataría de una omisión de la norma.

    Por otro lado, también menciona que la ANFP también reconoció la vigencia del artículo, pues en diciembre de 2025 la directiva encabezada por Pablo Milad propuso modificar esta regla e el Consejo de Presidentes.

    Consultado sobre esta situación, el presidente de los rojos, Santiago Perdiguero, dijo a El Deportivo que “me sorprende mucho todo este revuelo. Únicamente estamos consultando a la justicia sobre este asunto que nos parece injusto”.

    “Podríamos haber solicitado orden de no innovar y no lo hemos hecho por lo que podría ocasionar. Lo que estamos haciendo es defender el Estado de Derecho dentro del fútbol”, agrega el directivo.

    “Si las reglas están escritas, son para cumplirse. El Artículo 90° del reglamento es claro y no se cumplió. Jugar en Primera B o Primera A debe decidirse bajo reglamentos que se respeten al 100%“, aseguró.

    El portazo de la ANFP

    Cabe señalar que a finales de diciembre de 2025 la ANFP entregó los argumentos para ratificar los descensos de Unión Española y Deportes Iquique.

    “La decisión, tomada por unanimidad, ratifica la plena vigencia y aplicabilidad de las Bases del Campeonato de Primera División 2025, las cuales establecen que los dos clubes con la menor cantidad de puntos en la tabla anual descienden a Primera B, los cuales, en este caso, corresponden a Unión Española y Deportes Iquique”, sostuvo el organismo en un comunicado.

    Aclararon también que la solicitud presentada por los ambas instituciones, “que pedían la aplicación del antiguo artículo 90 del Reglamento de la ANFP para determinar el sistema de descensos de la temporada 2025″ fue desestimada, porque dicho apartado “que preveía un sistema de descenso en base a promedios y que se encuentra en desuso práctico desde hace más de 20 años, fue aplicado solo en la temporada 2005 y ha quedado tácitamente derogado por modificaciones estatutarias posteriores (2012 y 2022), que fijaron el número de clubes de Primera División en un máximo de 16, incompatible con la estructura anterior de 20 equipos”.

    El organismo presidido por Pablo Milad enfatizó que “las Bases del Campeonato 2025 fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes, incluyendo el voto a favor de los clubes solicitantes, antes del inicio de la competencia” y señaló que “el reclamo se considera improcedente, ya que los clubes aceptaron las reglas del torneo y compitieron bajo ellas durante toda la temporada. Impugnar las normas ex post (después del resultado) contradice su conducta anterior y atenta contra la buena fe objetiva y la certeza jurídica de la competencia”.

    Por último, se pudo leer que “el Directorio de la ANFP reafirma que el sistema de descenso vigente es el establecido en el Artículo 88 de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2025, el que fue aprobado por el Consejo de Presidentes, con el voto favorable de los clubes Unión Española y Deportes Iquique antes del inicio de la temporada”.

