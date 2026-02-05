Nicolás Massú sorprende: Tomás Barrios será el primer singlista de Chile ante Serbia en la Copa Davis

SUSCRÍBETE POR $1100
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Chile y Serbia ya tienen definido el orden de los partidos para la serie de Copa Davis que disputarán en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, por la primera ronda de las Qualifiers. El enfrentamiento se jugará a partir de este viernes 6 de febrero, desde las 18 horas, y continuará el sábado en el mismo horario.

    El sorteo realizado este jueves estableció que Tomás Barrios será el encargado de abrir la serie para el equipo chileno. El tenista chillanejo, ubicado en el puesto 112 del ranking ATP, enfrentará al serbio Dusan Lajovic (123°) en el primer partido de singles del viernes.

    La inclusión de Barrios como singlista representa una de las principales decisiones de Nicolás Massú para esta serie, ya que el entrenador optó por él en lugar de Christian Garin (92°). De esta forma, el sureño asumirá el desafío de inaugurar la llave.

    Massú y Barrios. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Tras ese encuentro, Alejandro Tabilo (73°) disputará el segundo punto de singles del día. El número uno de Chile se medirá ante Ognen Milic (462°), tenista serbio de 18 años que debutará en Copa Davis.

    La jornada del sábado comenzará con el partido de dobles, que también está programado para las 18 horas. En este punto, Chile alineará a Alejandro Tabilo junto a Nicolás Jarry. Ambos enfrentarán a los gemelos serbios Ivan y Matej Sabanov.

    Para este encuentro, Massú volvió a tomar una decisión llamativa al dejar fuera de la formación titular a Matías Soto, quien aparece como el mejor doblista chileno del momento con un ranking de 146 del mundo.

    En caso de que la serie no quede definida tras los tres primeros puntos, el sábado se disputarán los dos singles restantes. El cuarto punto enfrentaría a Alejandro Tabilo con Dusan Lajovic, mientras que el quinto y último partido será entre Tomás Barrios y Ognen Milic.

    En la antesala de los enfrentamientos, Massú abordó los desafíos de los tenistas nacionales. “Tenemos que estar preparados para jugar contra quien sea, contra un jugador de gran ranking, o uno más joven, o uno con más experiencia. Tenemos que entrar a la cancha a jugar de igual a igual con quien sea y preocuparnos de hacer nuestro mejor trabajo. Por lo tanto, no es la primera vez que a lo mejor vamos a ser favoritos en el papel”, declaró el viñamarino.

    “Queremos ganar y estamos pensando solamente en cómo ganar esta serie. Obviamente, también hay una motivación especial pensando en que jugar contra España en septiembre sería un incentivo extra, pero yo siempre estoy enfocado en el presente. Tomé este equipo hace 14 años y quiero jugar contra los mejores del mundo, y si para eso hay que pasar ciertas etapas como esta, hay que superarlas”, indicó el entrenador.

    Por su parte, Viktor Troicki explicó la conformación del equipo europeo. “Tenemos tres jugadores más jóvenes, que probablemente experimentarán un partido como este por primera vez. Quien sea el que juegue los partidos, será un desafío para ellos. Estamos aquí para prepararlos”, dijo.

    TenisPolideportivoNicolás MassúNicolás JarryAlejandro TabiloChileSerbiaCopa Davis

