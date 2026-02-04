“No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

La ANFP organizó un evento para reunir a la selección Sub 17 con los exfutbolistas que consiguieron el tercer lugar en el Mundial de la misma categoría en Japón en 1993. La escuadra que dirigió Leonardo Véliz fue a Juan Pinto Durán para compartir con los jóvenes de cara a un nuevo ciclo mundialista.

El tercer puesto en el Mundial Sub 17 es uno de los hitos del fútbol chileno. La selección juvenil clasificó a la cita a través del Sudamericano, en el cual fueron segundos y quedó afuera Brasil de Ronaldo Nazário.

En el torneo, el equipo superó la fase de grupos tras vencer a Túnez y empatar con China y Polonia. Superaron a Eslovaquia en cuartos de final, pero cayeron ante Ghana en semifinales. En el encuentro por el tercer lugar, salieron victoriosos luego de imponerse a Polonia en los penales, lo que les dio la histórica posición en el Estadio Olímpico de Tokyo.

Varios de los seleccionados que obtuvieron el tercer lugar en el Mundial Sub 17 en Japón 1993. CARLOS PARRA ZAGAL

Dentro de los nombres más conocidos del plantel se encontraban Manuel Neira, Héctor Tapia y Sebastián Rozental, quienes al término de la actividad se refirieron a la actualidad del fútbol joven y dejaron consejos para la Sub 17 de hoy.

“Que le tomen el peso a la responsabilidad de defender los colores del país. También, que disfruten y vivan el momento. Esta etapa debe ser importante en su desarrollo, que cada partido, viaje, Sudamericano y Mundial sea una suma para la carrera individual de cada uno”, aconsejó Tito Tapia a los futbolistas juveniles.

Las reflexiones sobre el pasar del fútbol chileno

El espacio también permitió que los exfutbolistas entregaran sus críticas a diferentes aspectos del fútbol nacional. En particular, Rozental se refirió al conflicto que entrega la regla del minutaje Sub 21 y la falta de goleadores.

“El problema es que se genera un espacio muy grande entre la proyección y el primer equipo, donde esos chicos dejan de competir. Los llaman al primer equipo por los minutos Sub 21 y pasan mucho tiempo sin jugar en el torneo de proyección. La selección está intentando potenciarlo, pero se necesita ese espacio (la proyección)”, declaró el exRangers de Escocia.

Sebastián Rozental hablando en el evento en Juan Pinto Durán. CARLOS PARRA ZAGAL

Tapia fue más categórico con su opinión de la normativa. “Nunca he sido muy a favor de regalar oportunidades, los jugadores deben ganarse su oportunidad de estar en la alta competencia. Pero, cumplir con la regla al jugador le favorece, tener esa cantidad de minutos que los clubes están obligados a cumplir les beneficia. No soy partidario a regalar posibilidades, pero el jugador debe trabajar para que cuando llegue la posibilidad la aproveche y se mantengan", manifestó el gerente del fútbol joven de Colo Colo.

En cambio, Neira apuntó a las deficiencias actuales. “Hay que creer un poco en los procesos. El nuestro fue muy largo, comenzamos viajando a corta edad para conocernos como equipo y ha jugar con público también. Hay que darles el espacio a los jóvenes de poder jugar con público, tal vez en los partidos preliminares de la selección, porque eso fue muy importante para nosotros”, expresó el exdelantero en la actividad en Pinto Durán.