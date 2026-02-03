“Si hubiera venido Djokovic, hubiera sido increíble”: Nicolás Massú se prepara para recibir a Serbia en la Copa Davis

Conferencia de prensa de capitanes de la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis Fecha 1, Copa Davis 2026 Se realiza la conferencia de prensa de capitanes de la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis en el estadio nacional de Santiago, Chile. 03/02/2026 Dragomir Yankovic/Photosport

Antes de que arranque la serie y cuando el silencio aún se impone en el Centro de Tenis y Raquetas Parque Estadio Nacional, la Copa Davis vuelve a instalarse en Santiago. Este 6 y 7 de febrero, Chile recibirá a Serbia en el Court Central del coliseo de Ñuñoa por la primera ronda de las Qualifiers, un desafío que el capitán Nicolás Massú enfrenta poniendo el foco en la exigencia del torneo, la presión de jugar como local y la responsabilidad de responder ante su público.

La conferencia de prensa se desarrolló este miércoles. Una instancia que reunió a los capitanes de ambos equipos en la antesala del cruce que se disputará en Santiago. En la instancia, Massú abordó distintos aspectos del escenario previo, desde el favoritismo que recae sobre el equipo chileno hasta la conformación del plantel balcánico.

Al ser consultado por la ausencia de Novak Djokovic (3°ATP), el capitán chileno reconoció la relevancia que habría tenido enfrentar al número cuatro del mundo y ganador de 22 Grand Slams, aunque subrayó que el planteamiento del equipo no se ve alterado: “Si hubiera venido Djokovic, hubiera sido increíble, también una gran oportunidad de tener a uno de los deportistas más importantes de la historia, no solamente del tenis, sino del deporte en general”, señaló.

En esa misma línea, Massú insistió en que la atención del equipo está puesta en su propio desempeño, independientemente del rival. “Nosotros tenemos que estar preparados para jugar contra quien sea, con un jugador de gran ranking o con uno más joven. En Copa Davis los partidos hay que jugarlos”, afirmó.

El extenista también se refirió a la presión que implica actuar como local y al respaldo que entregará el público durante la serie: “Sabemos la importancia que tiene este torneo para el país y para la gente. Va a haber presión, pero los jugadores están acostumbrados a eso- Queremos ganar esta serie y estamos pensando únicamente en cómo hacerlo”, recalcó.

En relación con la situación de los tenistas chilenos, Massú se refirió a las dificultades que han enfrentado algunos jugadores del plantel, como los problemas físicos que ha arrastrado Nicolás Jarry y el reciente fallecimiento del padre de Cristian Garín. Al respecto, el capitán valoró el compromiso mostrado por ambos durante la preparación.

“Ellos están con el equipo, entrenando y sacrificándose, y eso es muy importante porque demuestra el nivel de compromiso que existe. Hay que destacarlo, más allá de los momentos personales o profesionales que cada uno esté viviendo. Los jugadores están acá, quieren aportar y también entienden que no siempre se puede estar en el mejor momento físico o personal”, afirmó.

La advertencia de Troicki

Consultado específicamente al igual que Massú por la ausencia de Novak Djokovic, el capitán serbio Viktor Troicki fue claro al explicar el escenario del tenista: “No era realista esperar que Novak viniera después de jugar la final del Australian Open. Otros jugadores también debían defender puntos o estaban lesionados”.

Pese a ello, el ex tenista destacó la conformación del plantel con el que Serbia arribó e hizo énfasis en el proceso de renovación que atraviesa el equipo: “Tenemos tres jugadores más jóvenes, que probablemente experimentarán un partido como este por primera vez. Quien sea el que juegue los partidos, será un desafío para ellos. Estamos aquí para prepararlos”, explicó.

En ese contexto, Troicki valoró especialmente la presencia de Dusan Lajovic, a quien definió como el líder del grupo y un apoyo clave para los tenistas con menos experiencia. “Dusan ya ha jugado algunos partidos en Argentina, Brasil y Chile. Conoce a la gente de Chile y de Sudamérica, así que no será fácil”.

La serie entre Chile y Serbia se disputará este viernes 7 y sábado 8 en el Centro de Tenis del Estadio Nacional, con una asistencia estimada de 5.000 espectadores, en un cruce donde el equipo local buscará ganar en su condición de anfitrión para avanzar en la competencia.