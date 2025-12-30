La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

La ANFP ratificó el descenso de Unión Española y Deportes Iquique a la Liga del Ascenso. Tal como lo adelantó El Deportivo, el directorio del ente rector sentenció -en la jornada de este martes 30 de diciembre- la suerte de hispanos y nortinos, quienes se apegaban a una interpretación reglamentaria para continuar en la máxima categoría del fútbol chileno.

“La decisión, tomada por unanimidad, ratifica la plena vigencia y aplicabilidad de las Bases del Campeonato de Primera División 2025, las cuales establecen que los dos clubes con la menor cantidad de puntos en la tabla anual descienden a Primera B, los cuales, en este caso, corresponden a Unión Española y Deportes Iquique”, sostuvo el organismo en un comunicado.

Aclararon también que la solicitud presentada por los ambas instituciones, “que pedían la aplicación del antiguo artículo 90 del Reglamento de la ANFP para determinar el sistema de descensos de la temporada 2025″ fue desestimada, porque dicho apartado “que preveía un sistema de descenso en base a promedios y que se encuentra en desuso práctico desde hace más de 20 años, fue aplicado solo en la temporada 2005 y ha quedado tácitamente derogado por modificaciones estatutarias posteriores (2012 y 2022), que fijaron el número de clubes de Primera División en un máximo de 16, incompatible con la estructura anterior de 20 equipos”.

El organismo presidido por Pablo Milad enfatizó que “las Bases del Campeonato 2025 fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes, incluyendo el voto a favor de los clubes solicitantes, antes del inicio de la competencia” y señaló que “el reclamo se considera improcedente, ya que los clubes aceptaron las reglas del torneo y compitieron bajo ellas durante toda la temporada. Impugnar las normas ex post (después del resultado) contradice su conducta anterior y atenta contra la buena fe objetiva y la certeza jurídica de la competencia”.

Por último, se pudo leer que “el Directorio de la ANFP reafirma que el sistema de descenso vigente es el establecido en el Artículo 88 de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2025, el que fue aprobado por el Consejo de Presidentes, con el voto favorable de los clubes Unión Española y Deportes Iquique antes del inicio de la temporada”.

Claro que este lío está lejos de acabarse, porque, tal como adelantó el propietario de Unión Española, Jorge Segovia en una entrevista con El Deportivo, la disputa continuará en los tribunales. “Si recibimos, como usted dice, ‘un portazo’ de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", concluyó.