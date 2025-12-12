VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    En el Consejo de Presidentes, ambas escuadran se negaron a firmar en el listado de equipos de Primera B. En tanto, el presidente del fútbol chileno suspende la cita que tenía pactada con ambos elencos para este viernes a las 9 horas. En caso de no recibir una respuesta positiva, la denuncia pasará a los tribunales de justicia.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Unión Española y Deportes Iquique no echan pie atrás. Ambas escuadras, que descendieron deportivamente, avanzan en conjunto en la cruzada por mantenerse en Primera División.

    La bomba fue tomando forma en el transcurso de los días. El origen del reclamo nació a través de la red social X. Un hincha de Unión Española le advirtió a Jorge Segovia, el dueño del club, del reglamento que los amparaba.

    Si usted lee el artículo 90 y 91 del reglamento, es contrario a las bases del campeonato 2025, por lo que Unión no debiese descender”, plantea el fanático, quien dice estar realizando un estudio jurídico que está dispuesto a poner a disposición del club. Es en ese contexto que Segovia refleja la convicción de que esa puede perfectamente ser la vía para la salvación de la segunda caída de los hispanos a Primera B en toda su historia. “Estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro”, señaló el propietario.

    DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Este jueves, antes de que se iniciara el Consejo de Presidentes, a las 11 horas, nortinos e hispanos dieron el primer paso: enviaron una carta dirigida a Pablo Milad, el presidente de la ANFP. El escrito, firmado por Jorge Fistonic, vicepresidente de los Dragones Celestes, y Sabino Aguad, gerente deportivo de los hispanos, detalla la contradicción que existe entre el Reglamento de la Asociación y las Bases del Torneo Nacional en relación a los descensos, lo que les permitiría, eventualmente, mantener la categoría.

    En el Reglamento, que está por sobre las Bases según los Estatutos de la Federación, se establece que finalizada la temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos lo equipos en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueran los menores. Frente a tal interpretación, quienes caerían a la segunda categoría en la temporada 2026 serían Deportes La Serena (0,9 de promedio) y Deportes Limache (1,03). Más adelante está Unión La Calera (1,11). Mientras que Unión Española tiene 1,16 y Deportes Iquique 1,20.

    Lo cierto es que en la ANFP sintieron el golpe. Al interior de Quilín, en más de una conversación de pasillo, los funcionarios de la casa del fútbol intentaron bajarle el perfil asegurando que la queja no tiene sustento. ¿La razón? En la ANFP tienen una interpretación distinta: que los Estatutos del fútbol chileno, que fueron aprobados el 2023, están por sobre el Reglamento y las Bases. En ese documento se establece que la liga se disputará con 16 equipos, y no con 20, como señala el Reglamento.

    Sin embargo, más allá de las explicaciones, lo cierto es que en la sede de Quilín miran con preocupación la firme postura de Iquique y, principalmente, de Jorge Segovia. El empresario español ya advirtió que “los reglamentos están para cumplirse”.

    Es que el dueño del elenco de Independencia no olvida lo que le sucedió en el 2010. En aquella oportunidad, pese a ganar las elecciones de la ANFP frente a Harold Mayne-Nicholls, fue inhabilitado para ejercer el cargo por el polémico artículo 164 letra i de los Estatutos, que les impedía ser dirigentes de la entidad a quienes tuvieran una participación superior al 10% en empresas que hayan celebrado algún contrato con la ANFP o con algún club asociado. Y como Segovia era dueño de la Universidad SEK, empresa que mantenía contrato con Unión Española, club del que también era dueño, no pudo ejercer el cargo. Al poco tiempo, este artículo fue derogado.

    MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    Mientras los clubes preparan su ofensiva, Pablo Milad gana tiempo. Este viernes, el curicano suspendió la reunión en la que recibiría a Jorge Fistonic, vicepresidente de Iquique, y Sabino Aguad, gerente deportivo de los hispanos, para responder la posición del directorio de la ANFP frente a la carta de reclamo. La cita estaba pactada para las 9 horas. ¿El motivo de la cancelación? Se desconoce.

    Al mismo tiempo, en el Consejo de Presidentes, tanto Iquique como Unión Española, dos elencos que ya debiesen participar como integrantes del bloque de Primera B, se negaron a firmar el acta de esa categoría. Aguad, incluso, firmó y luego se borró. Al momento de debatir las bases, los representantes de ambas instituciones se retiraban de la sala.

    De momento, la cita entre la sede de Quilín y los clubes se realizará durante las próximas horas. Y, en caso de recibir una respuesta negativa, continuarán con el plan de acción. ¿El siguiente paso? No irán al TAS, ya que no tiene la competencia para resolver el conflicto, sino que irán directamente a los tribunales de justicia.

