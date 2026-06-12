Fue contenido por Gustavo Alfaro: jugador de Paraguay rompe en llanto en la previa de su debut en el Mundial 2026

Paraguay debuta este viernes 12 de junio en el Mundial 2026 frente a uno de los anfitriones: Estados Unidos. El partido que se jugará en Los Ángeles marcará el regreso del conjunto sudamericano a la fiesta universal, tras 16 años de ausencia.

Quizás, por lo mismo, sus jugadores están con las pulsaciones a mil y no logran contener la emoción de lo que significa participar de la cita que organiza la FIFA cada cuatro años. Y así lo reflejó Diego Gómez en la rueda de prensa previa al cotejo contra los dueños de casa.

“Estoy muy contento acá, de poder representar a mi país, que logramos después de mucho tiempo una clasificación“, alcanzó a decir el volante antes que se le quebrara la voz. Momento en que intentó intervenir su entrenador, Gustavo Alfaro, pero que no logró el objetivo.

Al futbolista que milita en la Premier League le fue imposible contener el llanto y en medio de los aplausos de los presentes en la sala de prensa, escondió su cabeza en los brazos de Alfaro. “No hay palabras, es lo que sentimos, y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores“, aseguró el adiestrador mientras consolaba a su pupilo.

Luego, el DT argentino detalló que “esta es la expresión de Diego cuando pateó la primera pelota, la expresión que como niño soñó. Me contaba que cuando los padres lo llevaban a entrenar e iban en una bicicleta... Hoy estamos hablando de la élite del fútbol. Veíamos el estadio, veíamos las instalaciones y la memoria es tan linda porque nos trae el corazón de estos chicos, por eso digo que ya ganaron“.

Ya más calmado, Gómez agregó que “me conocen a mí que yo soy muy emocional y trataré de dar el cien por ciento para darle esa alegría a toda la gente“. Chance que tendrá desde el primer minuto ante los norteamericanos, pues está considerado en la oncena titular.

Según los medios paraguayos, el 11 que prepara Alfaro es con Orlando Gill en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en la defensa; Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón en la zona de volantes y Julio Enciso con Antonio Sanabria en la delantera.

El partido es este viernes, a las 21 horas, y será transmitido por las pantallas de Directv, Chilevisión, ESPN, Paramount+ y Disney+.

Mira el momento de emoción de los paraguayos: