SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fue contenido por Gustavo Alfaro: jugador de Paraguay rompe en llanto en la previa de su debut en el Mundial 2026

    El volante de la Premier League se quebró en la rueda e prensa previa al debut del conjunto sudamericano en la cita planetaria. "Soy muy emocional", aseguró.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gómez no pudo contener su emoción de jugar un Mundial.

    Paraguay debuta este viernes 12 de junio en el Mundial 2026 frente a uno de los anfitriones: Estados Unidos. El partido que se jugará en Los Ángeles marcará el regreso del conjunto sudamericano a la fiesta universal, tras 16 años de ausencia.

    Quizás, por lo mismo, sus jugadores están con las pulsaciones a mil y no logran contener la emoción de lo que significa participar de la cita que organiza la FIFA cada cuatro años. Y así lo reflejó Diego Gómez en la rueda de prensa previa al cotejo contra los dueños de casa.

    “Estoy muy contento acá, de poder representar a mi país, que logramos después de mucho tiempo una clasificación“, alcanzó a decir el volante antes que se le quebrara la voz. Momento en que intentó intervenir su entrenador, Gustavo Alfaro, pero que no logró el objetivo.

    Al futbolista que milita en la Premier League le fue imposible contener el llanto y en medio de los aplausos de los presentes en la sala de prensa, escondió su cabeza en los brazos de Alfaro. “No hay palabras, es lo que sentimos, y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores“, aseguró el adiestrador mientras consolaba a su pupilo.

    Luego, el DT argentino detalló que “esta es la expresión de Diego cuando pateó la primera pelota, la expresión que como niño soñó. Me contaba que cuando los padres lo llevaban a entrenar e iban en una bicicleta... Hoy estamos hablando de la élite del fútbol. Veíamos el estadio, veíamos las instalaciones y la memoria es tan linda porque nos trae el corazón de estos chicos, por eso digo que ya ganaron“.

    Ya más calmado, Gómez agregó que “me conocen a mí que yo soy muy emocional y trataré de dar el cien por ciento para darle esa alegría a toda la gente“. Chance que tendrá desde el primer minuto ante los norteamericanos, pues está considerado en la oncena titular.

    Según los medios paraguayos, el 11 que prepara Alfaro es con Orlando Gill en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en la defensa; Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón en la zona de volantes y Julio Enciso con Antonio Sanabria en la delantera.

    El partido es este viernes, a las 21 horas, y será transmitido por las pantallas de Directv, Chilevisión, ESPN, Paramount+ y Disney+.

    Mira el momento de emoción de los paraguayos:

    Más sobre:Mundial 2026ParaguayEstados UnidosGustavo AlfaroDiego Gómez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago extiende su alza ante posible acuerdo entre EE.UU. e Irán y exitoso debut bursátil de SpaceX

    Avión del Papa sufre un problema técnico y se retrasa la salida del vuelo desde Tenerife a Roma

    Yeomans llama a frenar AC contra Grau y advierte: “Ese mismo argumento lo podemos usar mañana contra el ministro Quiroz”

    Exjueza sale de prisión tras 133 días: defensa de Vivanco asegura que “no constituye ningún peligro”

    Los flujos de dinero cambiaron y eso es lo que ha golpeado al bitcoin: ¿vender o comprar barato?

    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal

    Lo más leído

    1.
    “Somos un poco extraños”: el exótico cargamento de pescado y queso que lleva la Noruega de Haaland al Mundial

    “Somos un poco extraños”: el exótico cargamento de pescado y queso que lleva la Noruega de Haaland al Mundial

    2.
    Salta el primer sudamericano: Paraguay desafía a Estados Unidos en una jornada tendrá dos inauguraciones más

    Salta el primer sudamericano: Paraguay desafía a Estados Unidos en una jornada tendrá dos inauguraciones más

    3.
    Campeón mundial con el Scratch: “Este Brasil tendrá muchos problemas para ir más allá de cuartos de final”

    Campeón mundial con el Scratch: “Este Brasil tendrá muchos problemas para ir más allá de cuartos de final”

    4.
    Claudio Bravo revela la especial petición de los futbolistas de México en pleno partido en el histórico 7-0 de la Roja

    Claudio Bravo revela la especial petición de los futbolistas de México en pleno partido en el histórico 7-0 de la Roja

    5.
    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”

    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”

    6.
    Dembélé aborda las polémicas que rodean a Mbappé: “Es demasiado”

    Dembélé aborda las polémicas que rodean a Mbappé: “Es demasiado”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    Yeomans llama a frenar AC contra Grau y advierte: “Ese mismo argumento lo podemos usar mañana contra el ministro Quiroz”
    Chile

    Yeomans llama a frenar AC contra Grau y advierte: “Ese mismo argumento lo podemos usar mañana contra el ministro Quiroz”

    Exjueza sale de prisión tras 133 días: defensa de Vivanco asegura que “no constituye ningún peligro”

    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal

    Bolsa de Santiago extiende su alza ante posible acuerdo entre EE.UU. e Irán y exitoso debut bursátil de SpaceX
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su alza ante posible acuerdo entre EE.UU. e Irán y exitoso debut bursátil de SpaceX

    Los flujos de dinero cambiaron y eso es lo que ha golpeado al bitcoin: ¿vender o comprar barato?

    La primera condena de cárcel efectiva por delito concursal de fraude con facturas, al estilo Factop, por $18 mil millones

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía
    Tendencias

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    Deportado por Estados Unidos y sin ayuda de la FIFA: la historia detrás del árbitro somalí que enfrenta al mundo del fútbol
    El Deportivo

    Deportado por Estados Unidos y sin ayuda de la FIFA: la historia detrás del árbitro somalí que enfrenta al mundo del fútbol

    Fue contenido por Gustavo Alfaro: jugador de Paraguay rompe en llanto en la previa de su debut en el Mundial 2026

    Dembélé aborda las polémicas que rodean a Mbappé: “Es demasiado”

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop
    Cultura y entretención

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop

    De 31 Minutos al ejército de terracota: las exposiciones del Centro Cultural La Moneda adquieren nueva vida

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    Avión del Papa sufre un problema técnico y se retrasa la salida del vuelo desde Tenerife a Roma
    Mundo

    Avión del Papa sufre un problema técnico y se retrasa la salida del vuelo desde Tenerife a Roma

    Trump acusa a Irán de mentir en sobre los términos del acuerdo: “No tienen nada que ver”

    Los empleados de la oficina de Giorgia Meloni se declaran en huelga por limitaciones al teletrabajo

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas