Norteamérica 2026, el Mundial que promete batir los registros históricos

Norteamérica 2026 promete. No solo porque será la última Copa del Mundo de estrellas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, sino porque se convertirá en la edición que pulverice varios registros establecidos en la historia de esta competencia.

Sus 48 selecciones, divididas en 12 grupos y con un total de 104 partidos será algo inédito. Además, la inclusión de combinados más débiles jugará un factor para las grandes selecciones con sus figuras, puesto que tendrán más encuentros para intentar llegar al título y en la fase de grupos enfrentarán, en varios casos, a un oponente de menor nivel al que habitualmente se ven en estos certámenes. Será un Mundial en el que volverán goleadas de otros tiempos.

Messi y Mbappé, al acecho de Klose

El 8 de julio de 2014 fue un día que quedó en la historia del fútbol. En esa tarde, Alemania le propinó un nuevo trauma a Brasil: lo goleó por 7-1 y lo eliminó en las semifinales de su Copa del Mundo. Como si fuera poco, Miroslav Klose hizo el segundo tanto del combinado europeo, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales con 16 tantos y superó nada menos que a Ronaldo.

klose

12 años después, el registro del ex Bayern y Lazio corre peligro. Nada menos que Lionel Messi y Kylian Mbappé acechan su marca. El más cercano es la Pulga, que posee 13 goles y que jugará su última Copa del Mundo. El capitán argentino enfrentará la fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania, un debutante en mundiales. Además, el rosarino es el encargado de ejecutar los lanzamientos penales en el elenco que defiende el título obtenido en Qatar 2022.

Por su parte, el francés disputará su tercera cita planetaria con 27 años. En Rusia 2018 fue campeón y en 2022 terminó como subcampeón, y entre ambos torneos acumuló un total de 12 festejos, los que lo perfilan para romper el registro de Klose, ya sea este año o en 2030. En Norteamérica enfrentará en el Grupo I a Senegal, Irak y Noruega. A esto hay que sumarle las rondas siguientes. Además, Mbappé, al igual que Messi, también es el encargado de tirar los penales en el equipo de Didier Deschamps.

El selecto grupo de los seis mundiales

El Mundial de Alemania 2006 no solo es recordado por la gran campaña de Italia rumbo al título, ni por el cabezazo de Zidane a Materazzi en la final; también quedó en la historia por ser la primera Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo y del mencionado Lionel Messi, quienes son, para muchos, los dos referentes futbolísticos más importantes de este milenio. Ambos van por su sexta cita planetaria, una cifra récord en el fútbol masculino.

En el caso de CR7, con 21 años, en ese certamen disputado en suelo alemán alcanzó las semifinales con el combinado luso, su mejor actuación mundialista, ya que acabaron en el cuarto lugar. En sus restantes participaciones, en Sudáfrica 2010 llegó a los octavos de final, en Brasil 2014 no pudo siquiera pasar la fase de grupos, en Rusia 2018 otra vez el sueño del nacido en Madeira se terminó en octavos y en Qatar 2022 tuvo un turbulento torneo en el que se fue eliminado en cuartos de final, pero perdió la titularidad en pleno campeonato por una discusión con el entrenador Fernando Santos.

Messi, por su parte, en Alemania fue más suplente que titular. Tanto en 2006 como en 2010 alcanzó los cuartos de final con al albiceleste, mientras que en 2014 llegó a la final, en un torneo en el que fue determinante en todos los aspectos del juego. Para Rusia 2018, con un camarín roto por el manejo de Jorge Sampaoli, no pudo hacer mucho y se despidió en octavos, pero para Qatar 2022 cumplió su sueño: fue campeón y marcó dos tantos en la final ante Francia.

Foto: Andrés Pina/Mexsport/Photosport ANDRES PINA/MEXSPORT/PHOTOSPORT

El otro que podría unirse a este “club de los seis” es el portero mexicano Guillermo Ochoa, quien también acumula citaciones desde Alemania 2006. Sin embargo, el caso de Memo es distinto, ya que solo sumó minutos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Más partidos, más goles

Hasta ahora, Qatar 2022 fue la Copa del Mundo en la que más tantos se convirtieron: en total fueron 172 goles. Sin embargo, la modificación en el formato producirá un Mundial con récords de festejos, ya que se pasarán de los mencionados 64 partidos a 104.

Otra estadística que será inédita es la campaña del campeón, ya que, para coronarse, quien levante al trofeo en Norteamérica 2026 deberá haber disputado ocho encuentros, y no siete como era hasta hace cuatro años. Con un partido más y con la posibilidad de enfrentar a oponentes que juegan su primera Copa del Mundo, también está la chance de que el campeón este año sea el que más tantos festeje en la historia.

Curiosamente, el combinado que posee la mayor cantidad de goles en una edición es Hungría en 1954, que hizo 27, pero no fue campeón, ya que perdió la final ante Alemania Federal.

¿El fin de la maldición de la Bota de Oro?

Ningún futbolista en la historia pudo ganar dos veces la Bota de Oro (goleador del torneo). Ni leyendas como Eusébio, Garrincha, Gerd Müller o Ronaldo.

En Norteamérica 2026, tres futbolistas tienen la posibilidad de romper esta maldición y ganar otra vez esta distinción: Kylian Mbappé (que la obtuvo en Qatar 2022), Harry Kane (en Rusia 2018) y James Rodríguez (en Brasil 2014).