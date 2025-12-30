SUSCRÍBETE POR $1100
    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    La mesa que preside Pablo Milad analizó los informes jurídicos que recibió respecto del reclamo que plantearon hispanos y Dragones Celestes. Alegaban incompatibilidad entre las bases y el reglamento, pero chocaron contra otro cuerpo legal. La batalla continuará en los tribunales.

    Por 
    Christian González
    Cristian Barrera
     
    Matías Parker
    Unión Española e Iquique, en un duelo de la temporada 2025. (Foto: Photosport). DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Unión Española y Deportes Iquique jugarán en Primera B en la temporada 2026. El directorio de la ANFP sentenció la suerte de hispanos y Dragones Celestes, quienes se apegaban a una interpretación reglamentaria para continuar en la máxima categoría del fútbol chileno. Ambos habían cerrado la tabla de posiciones de la última temporada.

    La mesa que preside Pablo Milad se reunió para analizar el reclamo que presentaron ambos clubes. Las razones, a esas alturas, eran suficientemente conocidas: aludían a una interpretación de una eventual incongruencia entre las bases del campeonato y el reglamento de la corporación.

    En Quilín existía plena convicción de que las reglas estaban claras para todos. O, en otras palabras, que todos los clubes que integran el Consejo de Presidentes, la máxima instancia del fútbol chileno, habían aprobado las normas a comienzos de año. En ese plano, consideraban extemporánea e improcedente la protesta. Y, por lo demás, anteponían un cuerpo legal clave para fulminar la opción de evitar la pérdida de categoría en ambos casos: los estatutos de la corporación.

    No eran los únicos que habían llegado a tal conclusión. Más fuerte había sido la postura de Deportes Limache y La Serena, los clubes que habrían resultado perjudicados en caso de haberse atendido la interpretación que proponía un promedio de las últimas tres temporadas para dirimir la pérdida de categoría. “Es un descaro”, llegaron a coincidir ambos clubes. en las apreciaciones que dieron a conocer a El Deportivo.

    Está fuera de todo contexto, de todo lugar. Ellos firmaron y aprobaron las bases. Perdieron la categoría en cancha. No dignifica en nada el campeonato, el fútbol. Se está tomando como un ritual, como algo habitual salvarse por escritorio. Mejor esperamos todos los fines de año quienes se salvan por escritorio, por la parte legal. Ya es algo que se viene repitiendo constantemente. Por el lado nuestro estamos tranquilos porque firmamos y aprobamos unas bases. Lo que ellos están reclamando, perfectamente lo pudieron haber reclamado el año anterior Cobreloa o Curicó”, dijo César Villegas, el propietario de los limachinos.

    Pablo Milad, presidente de la ANFP (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Una guerra que continuará

    De igual forma, el club de colonia y el nortino no se quedarán de brazos cruzados. De hecho, Jorge Segovia, el propietario de Unión Española, advirtió en una entrevista con El Deportivo el camino que puede tomar la disputa. “Si recibimos, como usted dice, ‘un portazo’ de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", postuló.

    Ambos clubes no solo batallarán por lo que consideran un perjuicio deportivo. Detrás hay otro igualmente trascendente: la brusca caída de los ingresos que representa la caída a la segunda categoría del fútbol nacional. En ese escenario, de hecho, perseguirán que, aún jugando en Primera B, se les mantenga la cifra que perciben como clubes de Primera División.

