El drama de Deportes Limache: renuncia su presidente cuando están en puestos de descenso

Futbol, Deportes Limache vs Deportes Iquique. Fecha 7, Liga de Primera 2025. El jugador de Deportes Limache Daniel Castro, derecha, se lamenta tras desperdiciar una ocasion de gol contra Deportes Iquique durante un partido de primera division disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 14/04/2025 Andres Pina/Photosport Football, Deportes Limache vs Deportes Iquique. 7th turn, 2025 First division League. Deportes Limache player Daniel Castro, right, reacts after wasting a chance of goal against Deportes Iquique during a first division match at the Nicolas Chahuan stadium in La Calera, Chile. 14/04/2025 Andres Pina/Photosport

Deportes Limache sufre cambios. Luego de perder ante la UC, el elenco de la Quinta Región anunció la salida de su presidente. Lo hicieron a través de un escueto comunicado, donde dan explican que César Villegas tomará nuevos desafíos.

“Presentó su renuncia a la testera del club para abocarse a nuevos proyectos personales que prepara para el futuro”, señalaron desde la institución.

“Agradecemos la dedicación, el trabajo y el esfuerzo de nuestro presidente, quien bajo su mandato logró los ascensos desde el fútbol amateur al profesionalismo hasta la consecución de nuestra llegada a la Primera División. Se informará oportunamente quien asumirá la cabeza de Deportes Limache”, complementan.

La idea de la ANFP

Hace algunas semanas, Villegas había revelado su intención de postular en el futuro a la presidencia de la ANFP. “Uno puede estar dispuesto, pero necesita tener el apoyo del Consejo de Presidentes. A mí me encantaría poder llegar a liderar y gestionar el fútbol nacional. Me gustaría ser el presidente de la ANFP. Hace 20 años hice mi tesis la hice sobre las transformaciones de Corporación a Sociedades Anónimas Deportivas cuando en Chile no existía nada. Yo después la implemente cuando transformé a San Luis de Quillota. Ya lo he hablado con mi señora incluso, y ella me apoya en todo lo que sueño”, dijo al medio AS.

Ahí entregó su opinión sobre la gestión del directorio actual. “A Pablo Milad le tengo bastante cariño como persona, pero a lo mejor en la parte dirigencial le faltó rodearse de gente más comprometida y hacer gestión. Para hacer eso, necesitas a las personas idóneas”, señaló.

También se aprontó a revelar a quien le gustaría ubicar como entrenador de la Roja en caso de llegar a la testera. ”Para mí, la persona idónea y a la que me gustaría presentarle un proyecto serio y para un proceso, es Manuel Pellegrini. Me gustaría hablar con él y nutrirme de experiencia, porque es el técnico más exitoso de nuestro país”, sentenció.

Reclamos en Limache

En lo deportivo, en Limache no quedaron conformes con el arbitraje del partido ante la UC. “Me parece un poco extraño. En el primer penal hay un forcejeo, pero no para caer como lo hizo el jugador de Católica. Luego, en el segundo, no veo contacto. Hasta el 85′, no habían tenido jugadas claras y nos expulsan un hombre. Me llama la atención. Esto le debe pasar a Limache, somos un equipo joven. Yo no dudo de la honorabilidad de los árbitros, pero si del criterio, la experiencia y el manejo”, lanzó el entrenador Victor Rivero.

“Ha sido así con nosotros en estas ocho fechas. Cuando hacemos un gol no lo podemos celebrar, porque siempre lo revisan en el VAR. Ahora me voy con la frente en alto, porque los hicimos ver mal. Desde la autocrítica, quizás pudimos haberlo sentenciado antes. Ahí debemos reconocer que ellos desequilibraron con dos jugadas de Montes”, complementó el estratega.