¿Mensaje para la U? El comentario de Carlos Caszely que llamó la atención en la presentación del nuevo Monumental

El centenario de Colo Colo dejó varios momentos para el recuerdo. En primer lugar, destacó la romería que hicieron en el Cementerio General para homenajear a los ‘Viejos Cracks’ de la institución. En esa línea, también se robó las miradas la inauguración de la estatua de David Arellano en la entrada del sector Océano.

Sin embargo, si hay que elegir un anuncio rimbombante entre todos los que se llevaron a cabo durante este sábado, ese es el de la presentación de la maqueta oficial del nuevo estadio Monumental. El Cacique anunció que el recinto de Macul sufrirá una serie de modificaciones para remozarlo en los años venideros. En el detalle, contará con una capacidad para 60 mil personas, la instalación de dos bandejas y un palco, una zona de seguridad, un polideportivo, y diversos detalles inspirados en la cultura mapuche.

Según el arquitecto de la obra, Carlos de la Barrera, se espera que la construcción del escenario albo tarde entre dos y cuatro años, lo que obligaría al club a buscar un estadio alternativo para ejercer la localía.

Fue en ese contexto que Carlos Caszely emitió un comentario que no pasó desapercibido para el resto de los clubes del fútbol chileno, entre ellos, para la Universidad de Chile. Esto porque el ‘Rey del metro cuadrado’ dejó en claro que la casa del Cacique es única en el país y que ojalá no demore tanto en su construcción. “Déjalo en tres años el tiempo de construcción, porque acá en Chile no hay estadio propio como el nuestro“, le dijo al arquitecto.

Con este mensaje que dispara hacia la vereda del archirrival, cabe recordar que los azules van quedando atrás en relación a la edificación de un estadio, al menos en la comparativa con sus adversarios más directos. Al anuncio que realizó Colo Colo, hay que sumarle lo que están haciendo en la precordillera. Universidad Católica también está próxima a terminar las faenas en San Carlos de Apoquindo, con la construcción del moderno Claro Arena.