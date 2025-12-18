SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Es un descaro”: La Serena y Limache fustigan la arremetida de Iquique y Unión Española para salvarse del descenso

    La ofensiva jurídica de hispanos y nortinos para evitar el descenso, argumentando una incompatibilidad reglamentaria, provoca la irritación de papayeros y tomateros

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Unión Española y Deportes Iquique en la temporada 2025. (Foto: Photosport). DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La Serena y Limache aseguran que no se han coordinado, pero su postura es idéntica. Papayeros y tomateros arden ante la posibilidad de que su permanencia en Primera División pueda ponerse en riesgo frente a la interpretación reglamentaria a la que recurrieron Unión Española y Deportes Iquique.

    ¿A qué se aferran hispanos y Dragones Celestes? A dos artículos del Reglamento de la ANFP, que datan de la época del estallido social, que obligó a terminar la temporada 2019 a seis fechas del final previsto y a ajustar las siguientes. Los artículos 90º y 91º mantienen la esperanza en Independencia y en el norte. “Finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueron los menores”, consigna la letra a). La interpretación de hispanos e iquiqueños es que, en esa situación, quienes caerían a la segunda categoría en la temporada 2025 serían La Serena (0,9 de promedio) y Limache (1,03). Más adelante está Unión La Calera (1,11). Unión tiene 1,16 e Iquique 1,20.

    El siguiente puede ser otro elemento clave. “Las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento”, consigna.

    “Es un descaro”: La Serena y Limache arden ante la arremetida de Iquique y Unión Española para salvarse por secretaría

    Jorge Segovia, el dueño de los hispanos, no tuvo empacho en admitir que la legal es una vía válida para mantenerse en Primera. “Estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro”, le respondió a un fanático del club a través de X. “Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse”, complementó en la entrevista que le concedió a El Deportivo. “Si recibimos, como usted dice, ‘un portazo’ de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", advirtió en el marco del mismo diálogo.

    La Serena y Limache, los afectados si se produjera el recálculo, estallan ante la posibilidad de que llegara a estudiar esa posibilidad. “Nuestra postura es de bastante sorpresa, incredulidad. En el Consejo de Presidentes se acuerdan cosas y, finalmente, hay dos clubes que están buscando una salida por escritorio a algo que perdieron en cancha. Tampoco vemos sustento de que pueda tener una salida vía tribunales, como lo están intentando hacer. De hecho, sobre el reglamento están los estatutos y los estatutos fueron firmados por todos los clubes. En ellos quedó claro cómo iba a ser el sistema de cantidad de equipos en las diferentes divisiones del fútbol profesional. En las bases también está claro. Si no, estarían jugando con todos los hinchas del fútbol y no hubieran tenido tanto drama cuando descendieron. Es una lástima que se ensucie de esa manera el campeonato, más aún cuando los clubes participamos de los consejos de presidentes y en ellos se establecen cuáles van a ser las bases de los torneos. Le quita mucha seriedad a nuestra industria como tal. Para mí es una preocupación desde el punto de vista deportivo y a Unión e Iquique los deja muy mal como imagen deportiva”, grafica Andrés Kishinevsky, gerente general de los nortinos.

    La Serena y Limache, en un duelo de la temporada 2025 (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Está fuera de todo contexto, de todo lugar. Ellos firmaron y aprobaron las bases. Perdieron la categoría en cancha. No dignifica en nada el campeonato, el fútbol. Se está tomando como un ritual, como algo habitual salvarse por escritorio. Mejor esperamos todos los fines de año quienes se salvan por escritorio, por la parte legal. Ya es algo que se viene repitiendo constantemente. Por el lado nuestro estamos tranquilos porque firmamos y aprobamos unas bases. Lo que ellos están reclamando, perfectamente lo pudieron haber reclamado el año anterior Cobreloa o Curicó”, sostiene César Villegas, el propietario de los limachinos.

    Coincidencia absoluta

    A ambos le molesta la forma. Villegas, por ejemplo, considera que la postura de Unión e Iquique ensucia el plano deportivo. “Mancha al fútbol. Ambos descendieron producto de sus malas campañas y sabiendo perfectamente qué ocurriría a fines de año. Todos sabían que bajarían los dos últimos de la tabla”, plantea.

    Kishinevsky acoge la reflexión, incluso con más vehemencia. “Opino de manera bastante similar a lo que indica el presidente de Limache. La verdad, por decirlo en pocas palabras, es un descaro”, enfatiza.

    Igualmente, augura escaso éxito a la ofensiva. “Siento que al final no va a tener ninguna solución positiva para Unión e Iquique. Creo que le hace un daño muy grave al fútbol profesional chileno y más aún cuando son ellos mismo los que firmaron las bases del torneo 2025 y sufrieron durante las últimas fechas con el descenso, que ahora digan que el descenso es bajo una nueva modalidad. Me quedo tranquilo, porque desde la ANFP en el último Consejo no hubo ninguna conversación al respecto. Esperamos que prime la sensatez”, sostiene el ejecutivo granate.

    Ambos directivos coinciden, también en que el enredo obligará a ser particularmente meticulosos con la normativa que rige al fútbol nacional. “Hay una desprolijidad. Tanto el Consejo de Presidentes como la ANFP tendrán que estar más atentos para que estas cosas no vuelvan a suceder”, considera Villegas, quien apunta, a modo de ejemplo, que clubes como Curicó Unido o Cobreloa pudieron reclamar lo mismo.

    Sin duda que hay algo que corregir. No puede ser que esto se haya quedado pegado. Pero eso implica que por ese ‘olvido’ haya que reestructurar el tema del descenso para 2025. Es más, esto que está en el reglamento no es desde 2025. Entonces, se tendrían que rehacer todos los descensos no sé cuantos años hacia atrás. Entonces, es impracticable”, agrega Kishinevsky.

