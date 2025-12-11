El lamento de Limache tras perder la Copa Chile: “Ganamos 13 partidos, eliminamos a Colo Colo y Coquimbo; merecíamos más”

Facundo Pons es consolado por sus compañeros tras fallar el penal que significó la victoria de Huachipato: Foto: Photosport.

Deportes Limache se quedó a un par de minutos de conseguir un título histórico. El cuadro tomatero perdió en penales la final de Copa Chile luego de que Huachipato igualara la final en el minuto 95. El novel club, que apenas tiene 13 años de vida, se quedó al borde de la hazaña.

Mientras en Talcahuano todo era fiesta, en la otra vereda se desató una profunda desazón. En ese sentido, el técnico Víctor Rivero analizó el encuentro y lamentó el agónico empate de los acereros.

“Lamentablemente se nos escapa en una jugada casi fortuita, que la fueron a buscar con amor propio. Una secuencia de errores individuales, donde no la pudimos sacar”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Después de lograr la ventaja, nos logramos encontrar futbolísticamente. Tuvimos el 2-0 y eso te dice que no era para nosotros. Nos terminan empatando en el minuto 95 tras una serie de rebotes”, continuó el estratega.

Víctor Rivero, técnico de Limache, lamentó la caída en la final de la Copa Chile ante Huachipato. Foto: Photosport JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

La gran valoración de Rivero

Rivero continuó con su lamento, pero también valoró la histórica temporada que realizó Limache en el tradicional torneo criollo: “¿Qué puedo decir de la campaña de Copa Chile? Ganamos 13 partidos, 9 consecutivos. Eliminamos a Colo Colo, Coquimbo Unido y Cobreloa. Considero que mi equipo merecía más, pero bueno, esto no es de merecimientos”, indicó.

“Si a principio de año te decían que Limache iba a ser finalista de Copa Chile y de la forma en que lo hizo, no te lo imaginabas. No le puedo reprochar nada a mis jugadores, me siento orgulloso de ellos. Nos tendremos que levantar, como ha sido la vida de todos ellos”, añadió el técnico.

“Este es un equipo resiliente. Más que la vuelta larga, es un camino desde abajo. El año pasado ascendimos en los penales. Cuando tú haces todo para ganar y quedarte con la final y quedas vacío… no nos podemos reprochar nada”, sentenció Rivero.