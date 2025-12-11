VOTA INFORMADO por $1100
    Jaime García, entre lágrimas tras ganar la Copa Chile con Huachipato: “Yo no tengo que demostrarle nada a nadie”

    El elenco Acerero se impuso en los penales en la final a Deportes Limache en Rancagua.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Foto: Andrés Pina/Photosport

    Talcahuano está de fiesta. Este miércoles, Huachipato se coronó campeón de la Copa Chile. El elenco Acerero caía por la cuenta mínima ante Deportes Limache e igualó el marcador en los descuentos para forzar los lanzamientos penales, instancia en la que fue más preciso y se impuso por 4-3, con gran actuación de su arquero, Rodrigo Odriozola.

    Una vez consumado el título, entre la euforia del estadio El Teniente Rancagua y la emoción de los futbolistas, Jaime García, DT de Huachipato, recodó las cosas que vivió en los últimos años: “Sensaciones muy lindas, ha sido un camino largo y exigente. Siento que esta es la felicidad, está mi vieja acá (su mamá). He pasado en equipos donde siempre he dejado algo. Me costó la vuelta larga, por no tener representantes, pero esto es lo que yo quiero, que cueste, la vuelta larga”, comenzó diciendo, con los ojos brillosos.

    Foto: Andrés Pina/Photosport

    Luego, García fue más allá: “Por momentos que yo he pasado en mi vida, de mentiras y estupideces, estoy feliz. Un saludo a mi Cartagena querida”, agregó.

    “Yo comencé hace mucho tiempo y hay que ir pasando etapas. No tengo que demostrarle nada a nadie, y vas dejando huellas en hartas instituciones. Estoy feliz por toda la gente de Huachipato. Los técnicos viven de ganar, que si no ganas eres malo... Yo soy muy humilde para todo”, cerró.

