    El Deportivo

    ¿Estaba adelantado Odriozola? El polémico penal con el que Huachipato se coronó campeón de la Copa Chile ante Limache

    En el lanzamiento de Facundo Pons, que decidió el título para los de la usina, el pie derecho del golero uruguayo alcanza a pisar la línea en el momento del disparo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Rodrigo Odriozola ataja el penal de Pons para el título de Copa Chile. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El delantero de Limache Facundo Pons sentenció el disparo en el décimo penal. Lanzamiento que fue repelido por el golero Rodrigo Odriozola justo en la línea para desatar la algarabía de los hinchas del equipo de la usina.

    Los de Talcahuano se llevan la primera Copa Chile de su historia después de empate 1-1 logrado en los descuentos, tras el gol de Carlo Villanueva, cuando su oponente ya soñaba con conseguir el primer título en el fútbol grande en su primer año en la Liga de Primera.

    “Yo comencé hace mucho tiempo y hay que ir pasando etapas. No tengo que demostrarle nada a nadie, y vas dejando huellas en hartas instituciones. Estoy feliz por toda la gente de Huachipato. Los técnicos viven de ganar, que si no ganas eres malo... Yo soy muy humilde para todo”, aseguró el DT de los ganadores, Jaime García después del título.

    Una polémica

    Sin embargo, un pequeño cuestionamiento subyace en la definición por penales. Cuando Pons envió el último disparo, en una jugada milimétrica, el pie derecho del golero acerero Rodrigo Odriozola se levanta justo en el momento del lanzamiento del atacante.

    “Había que mantener la tranquilidad, teníamos que hacer lo que planeamos, lo que se pensó para esta definición, lo que habíamos ejecutado. Puedo decir que los adiviné todos, menos el de Pacheco”, afirmó el meta uruguayo TNT Sports, en medio de la celebración.

    Pese a la alegría, la polémica se intentó zanjar en la misma transmisión oficial del partido. El comentarista Aldo Schiappacasse intentó explicar la decisión del cuerpo arbitral, la que también fue apoyada por las imágenes.

    “Hay una reacción después de la atajada, pero en el momento del contacto de Pons con el balón, Odriozola según el VAR tenía el pie sobre la línea”, confirmó el periodista.

    El penal

